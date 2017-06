publié le 03/06/2017 à 09:53

Après la célèbre keynote de présentation de l'iPhone, c'est le rendez-vous du calendrier d'Apple. Depuis le début des années 80, la marque à la pomme organise au mois de juin sa Worldwide Developers Conference, un événement réunissant plusieurs jours durant des développeurs et des startup de son écosystème applicatif. Contrairement aux keynotes, axées sur la présentation des nouveaux produits, la WWDC est l’occasion de mettre en avant les nouveautés logicielles. Elle est tous les ans le théâtre de la présentation des prochaines versions d’iOS et de macOS.



Plus de 5.000 développeurs sont attendus cette année au Mc Enery Convention Center de San José où se tiendra du 5 au 9 juin la 28e conférence WWDC. La firme de Cupertino délaisse cette année San Francisco où se sont déroulées les dernières éditions, au profit d’un espace situé à quelques encablures du futur campus du groupe, dont la fin des travaux approche à grands pas. L'événement débutera par une keynote et un discours de Tim Cook qui donnera le ton des prochaines orientations de la société.

RTL Futur fait le point sur les annonces attendues et vous invite à suivre la conférence lundi 5 juin à partir de 18h.

Le futur de l'iPhone avec iOS 11

Trois semaines après la présentation d’Android 8, Apple devrait annoncer les prochaines fonctionnalités d’iOS 11, le système d’exploitation de l’iPhone et de l’iPad. Selon Bloomberg, l'interface de l'OS devrait subir un lifting assez conséquent. L'assistant personnel Siri devrait être largement amélioré (voir plus bas). Apple devrait ajouter de nouvelles fonctionnalités d'appels de groupe à FaceTime pour le doter d'un service d'appels vidéo en ligne à plus de deux personnes comme sur Skype.

La prochaine version d'iOS devrait également permettre aux utilisateurs d'iPhone d'échanger directement de l'argent via le service Apple Pay. Le service d'écoute de musique en streaming Apple Music pourrait connaître d'importants changements, avec notamment une place plus importante accordée à la vidéo et aux contenus originaux sur lesquels Apple serait en train de plancher. Enfin, l'iPad devrait gagner de nouvelles fonctionnalités axées sur la productivité et l'environnement bureautique pour séduire les professionnels.

Un Siri plus intelligent et un assistant pour la maison

En intégrant Siri à l'iPhone dès 2011, Apple fait figure de pionnier dans les assistants personnels. Mais la marque à la pomme est aujourd'hui largement distancée par les travaux de Google, Amazon et Microsoft dans l'intelligence artificielle. Beaucoup trop limité par rapport à Assistant, Alexa et Cortana, Siri n'est plus en mesure de rivaliser dans la bataille qui se joue entre les géants de la Silicon Valley autour de la commande vocale, en passe de s'imposer comme le principal moyen d'interaction entre l'homme et la machine.

Siri, l'assistant vocal d'Apple depuis l'iPhone 4s en 2011 Crédit : Apple

Apple est très attendu sur sa capacité à implémenter une intelligence artificielle digne de ce nom dans l'iPhone pour rivaliser avec ses concurrents. Siri pourrait ainsi être intégré à l'application Message afin de répondre à des questions contextuelles.



Apple devrait aussi profiter de l'occasion pour présenter une enceinte intelligente afin de jouer sur les plates-bandes de l'Amazon Echo et de Google Home, attendu en France cet été. Selon Bloomberg, Apple aurait confié la production à Inventec, déjà à l'origine des AirPods. L'enceinte, dont le nom n'a pas filtré, fonctionnerait avec Siri et un écran tactile permettant de contrôler les paramètres et de vérifier les informations traitées.



Du nouveau pour les Mac, l'Apple Watch et l'Apple TV

Tv OS, macOS et watchOS, les logiciels de l'Apple TV, du Mac et de l'Apple Watch devraient logiquement être de la partie. Quasiment aucune information n'a filtré concernant les nouveautés à venir sur le système d'exploitation des Mac à l'exception de l'adoption d'un nouveau format de fichier optimisant la mémoire. L'Apple Watch devrait prendre en charge de nouveaux sports et offrir de nouvelles possibilités de personnalisation aux développeurs d'application. L'Apple TV devrait quant à elle s'ouvrir au mode multitâche et accueillir la fonction "picture in picture" permettant de profiter d'un programme dans une petite fenêtre tout en en visionnant un autre.

Quelques annonces matérielles pour l'iPad et le Mac

Oublié de la mise à jour de la gamme d'iPad opérée par Apple au mois de Mars, l'iPad Pro de 10,5 pouces devrait être annoncé lors de la WWDC. Sa principale fonctionnalité a déjà filtré dans la presse : un écran aux bordures réduites au minimum offrant une surface d'affichage utile supérieure à l'iPad de 9,7 pouces sans pour autant être plus encombrant. Apple pourrait également annoncé la fin de la production de l'iPad mini.

Le MacBook Pro nouvelle génération

Les observateurs s'attendent également à voir Apple annoncer de nouveaux MacBook Pro équipés de la dernière génération de processeurs Intel Kaby Lake, quelques mois à peine après la sortie du MacBook Pro Touch Bar accompagné d'un processeur jugé décevant par la presse. Le MacBook Air et le MacBook pourraient eux aussi gagner de nouveaux processeurs "plus rapides", selon Bloomberg.