À quoi pourrait ressembler l'iPhone 8 avec la TouchBar du MacBook Pro

publié le 05/05/2017 à 16:31

Fidèle à ses habitudes, Apple ne lâche rien sur les contours du prochain iPhone. Pour tenter de cerner à quoi ressemblera le téléphone le plus attendu du marché, il faut remonter le fil des rapports des meilleurs analystes du secteur et les fuites lâchées par les fournisseurs des composants de l'appareil. Cette année, les rumeurs ont démarré plus tôt qu'à l'accoutumée et les prédictions des futures caractéristiques du smartphone font l'objet de nombreux débats.



Les analystes sont presque unanimes sur un point. Pour le dixième anniversaire de l'iPhone cet automne, Apple devrait lancer trois nouveaux modèles de son smartphone vedette : un iPhone "anniversaire", équipé d'un écran OLED, accompagné de deux versions améliorées des iPhone 7 et 7 Plus. Selon toute vraisemblance, l'iPhone "anniversaire" devrait bénéficier d'un écran OLED total et proposer une surface d'affichage tactile plus grande, a priori 5,8 pouces, sans augmenter pour autant la taille de l'appareil qui devrait toujours être de 4,7 pouces.

Des boutons et raccourcis différents selon les applications

Selon l'analyste taïwanais de KGI Research Ming-Chi Kuo, l'écran devrait être composé d'une surface d'affichage utile de 5,15 pouces et d'une bande inférieure tactile affichant un bouton home virtuel, dans lequel devrait venir se loger le capteur d'empreinte Touch ID, et des touches de navigation virtuelles. Cette zone de fonctions pourrait bénéficier du même type de technologie d'affichage contextuel que la TouchBar des derniers MacBook Pro. Cela permettrait à l'iPhone d'afficher des boutons et raccourcis différents selon les applications utilisées.

Le site iDropNews et le designer Benjamin Beskin ont imaginé à quoi pourrait ressembler cette TouchBar en situation réelle, avec plusieurs visuels à l'appui. Sur Safari, elle donnerait accès aux boutons de navigation habituels et aux raccourcis de partages. Dans l'application photo, les réglages avancés seraient plus facilement accessibles. Dans Apple Music, elle afficherait les boutons de contrôle des chansons et les pochettes des albums. Et en cas d'appel, les boutons permettant de décrocher ou raccrocher s'afficheraient en priorité.

Les boutons virtuels et les options changent selon les applications Crédit : iDropNews

Exemple de TouchBar adaptée à l'iPhone Crédit : iDropNews

L'iPhone 8 seulement en 2018 ?

Les visuels laissent aussi entrevoir l'intégration d'un capteur d'empreinte digitale sous l'écran à la place du traditionnel bouton home. Mais certaines rumeurs récurrentes font état des difficultés rencontrées par Apple pour implémenter ce composant sous les nouveaux écrans OLED du prochain iPhone. La firme de Cupertino pourrait être contrainte de le reléguer à l'arrière du téléphone, comme Samsung sur le Galaxy S8, une option moins ergonomique à l'usage. Selon un analyste de Deutsche Bank citant des informations du site ValueWalk, Apple pourrait repousser le lancement de l'iPhone "anniversaire" à l'année prochaine et commercialiser seulement les versions améliorées de l'iPhone 7 cet automne.