Pas de keynote de printemps pour Apple cette année. En attendant l’iPhone 8 cet automne et avant les annonces logicielles de la WWDC en juin, Apple a offert un rafraîchissement à plusieurs de ses produits à la faveur d’une simple mise à jour de son magasin en ligne et d’un communiqué adressé à la presse en fin de journée, mardi 21 mars.



Les nouveautés concernent plusieurs lignes de produits. On retrouve désormais un iPad d’entrée de gamme en complément de la gamme Pro, un iPhone 7 rouge en plus des coloris existants, une capacité de stockage étendue pour l’iPhone SE et de nouveaux bracelets pour l’Apple Watch. La marque à la pomme a également annoncé le lancement d’une application permettant de réaliser de petites séquences animées calibrées pour les réseaux sociaux.

Un iPad Air 2 mis à jour

La principale annonce concerne l’iPad. Apple réorganise sa division tablette en deux catégories, l’iPad Pro, pour le haut de gamme, et l’iPad classique, pour l’entrée de gamme. Exit l’iPad Air 2, qui n’avait pas été mis à jour depuis octobre 2014. Sobrement intitulée iPad, la nouvelle tablette reprend l’écran Retina de 9,7 pouces de son prédécesseur et évolue avec une puce A9 64 bits, plus puissante que la puce A8X de la génération précédente, et une capacité de stockage passant de 16 à 32 Go.

Apple met en avant le prix "encore plus abordable" de sa nouvelle tablette, proposée à partir de 409 euros, quand l’iPad Air 2 s’affichait à partir de 499 euros. Un rabais destiné à relancer les ventes de l’iPad, en baisse discontinue depuis 2013. Un peu moins plus lourd et épais (469 g contre 437 g et 7,5 mm contre 6,1 mm), le nouvel iPad ne bénéficie pas des quatre haut-parleurs et du traitement de l’écran de l’iPad Pro 9,7 pouces ni de la puce A10 des derniers iPhone. Les précommandes seront ouvertes vendredi 24 mars et les premières livraisons sont attendues pour la semaine suivante.

L'iPhone 7 voit rouge (mais c'est pour la bonne cause)

Le 24 mars verra également l’iPhone 7 et l’iPhone 7 Plus s’afficher dans un nouveau coloris rouge en édition limitée. Depuis le partenariat noué par Apple avec le Fonds mondial de lutte contre le sida il y a une dizaine d’années, de nombreux produits du groupe sont régulièrement habillés dans cette couleur dans le cadre du programme RED, visant à reverser une partie des bénéfices des ventes à la lutte contre le VIH en Afrique. Apple intègre pour la première fois son produit phare à ce dispositif.

L’iPhone 7 rouge s’ajoute aux cinq coloris déjà proposés (argent, noir, noir de jais, gold et rose gold) et a les mêmes caractéristiques que les autres modèles. Le prix ne change pas : à partir de 879 euros pour la version 4,7 pouces avec 128 Go de stockage et 1.019 euros pour le modèle 5,5 pouces avec 128 Go.



Apple fait également disparaître l’iPhone SE de 16 Go qui passe à 32 Go de stockage et le modèle 64 Go au profit d’une édition 128 Go, vendus respectivement 489 et 599 euros. Tous ces nouveaux modèles seront mis en vente vendredi.

Encore des bracelets pour l'Apple Watch

Ciblant à la fois le grand public et le monde de la mode et du luxe, avec une gamme de prix élastique s’étirant de 319 à plus de 10.000 euros, l’Apple Watch voit régulièrement son catalogue de bracelets s’enrichir de nouveaux modèles. Apple vient d’en ajouter une vingtaine à sa collection : six bracelets en nylon, trois bracelets sport et trois nouveaux bracelets en cuir font leur apparition. La marque à la pomme renouvelle son partenariat avec le spécialiste du luxe Hermès et propose de nouveaux coloris jaune lime, bleu zéphyr, vert swift colvert et des bracelets à double tour fauve à la collection existante.

Une application pour personnaliser les vidéos

Sur le plan logiciel, Apple a annoncé mardi le lancement en avril d’une nouvelle application gratuite pour iPhone et iPad baptisée Clips, qui permet de réaliser des petites animations à partager sur les réseaux sociaux. Clips permet d’ajouter des filtres, d’incruster du texte et de synchroniser du son qui se synchronise avec les images. L’application est capable de proposer des destinataires de l’animation en reconnaissant les visages qui apparaissent à l’écran.

Apple y voit un moyen de conserver la maîtrise de l’appareil photo des possesseurs d’iPhone et d’iPad face à la concurrence que lui livrent des applications sociales comme Instagram ou Snapchat, qui proposent leur propre appareil photo et leur propre onglet d’archivage des clichés.