publié le 25/05/2017 à 17:52

C'est une mécanique bien connue des amateurs de films et séries en version originale. Une fois l'oeuvre téléchargée, vient le temps de la recherche des fichiers de sous-titres (.srt) à glisser dans le lecteur multimédia. Si vous vous reconnaissez dans cette activité, il est temps de mettre à jour votre lecteur favori car les fichiers que vous téléchargez ne sont pas aussi fiables que vous le pensez.



L'entreprise de sécurité informatique Check Point a identifié récemment des failles de sécurité dans plusieurs lecteurs multimédias populaires comme VLC, Stremio, PopcornTime ou Kodi. Ces vulnérabilités permettent à des tiers de prendre le contrôle d'un ordinateur et de l'infiltrer par l'intermédiaire de fichiers de sous-titres malveillants. Les pirates font remonter ces derniers sur les plateformes de téléchargement en leur attribuant une excellente note.

200 millions d'internautes exposés

La société a mis en ligne une vidéo montrant le mode opératoire des pirates.

> Hacked in Translation Demo

Selon les estimations de Check Point, quelque 200 millions d'internautes sont exposés à ce risque car ils utilisent une version vulnérable de leur lecteur multimédia. Il s'agit d'ores et déjà de "l'une des failles les plus répandues, accessibles et sans résistance de ces dernières années", explique la société, car "elle nécessite très peu voire aucune action volontaire de la part de l'internaute".

Mettre à jour ses lecteurs multimédias

Check Point a évidemment prévenu les éditeurs des lecteurs multimédias concernés avant de révélé ces vulnérabilités. Les versions mises à jour des logiciels sont d'ores et déjà disponibles sur les sites officiels de VLC, Stremio, Popcorn Time et Kodi.