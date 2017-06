publié le 09/06/2017 à 08:00

Quatre mois après sa présentation au Mobile World Congress de Barcelone, le Sony Xperia XZ Premium débarque dans l'Hexagone à partir du 9 juin pour 799 euros. Smartphone le mieux équipé du salon catalan, le dernier-né de Sony déroule une fiche technique impressionnante avec un écran 4K HDR, un processeur Snapdragon 835, 4 Go de mémoire vive, un capteur photo 19 mégapixels et un mode super ralenti capable de capturer des séquences à 960 images par seconde.



Suffisant pour tenir la dragée haute au Galaxy S8, au LG G6, au Huawei P10 ou à l'iPhone 7, les autres smartphones les plus chers du marché ? Éléments de réponse après quelques jours d'essai.

>> Comment innovent les smartphones en 2017 ?

Un écran 4K HDR à de rares occasions

Le Xperia XZ Premium est le premier téléphone équipé d'un écran 4K HDR. Hérité du savoir faire de la marque dans les écrans de télévision Bravia, cette technologie offre une meilleure luminosité ainsi que des contrastes et des couleurs plus prononcés.



La réalité est un peu plus complexe à l'usage : comme l'ont démontré nos confrères des Numériques, l'affichage général du téléphone ne passe en ultra haute définition que lorsque le contenu s'y prête. Sur YouTube ou avec un abonnement premium Netflix ou Amazon par exemple.



Le reste du temps, il reste en Full HD, offrant un rendu déjà très satisfaisant pour l’œil humain pour lequel la différence est peu visible sur un écran de cette taille situé à une vingtaine de centimètres.

L'un des Android les plus fluides du marché

Le Xperia XZ Premium est en revanche bien équipé de la dernière puce Snapdragon 835. Épaulé par 4 Go de mémoire vive, ce processeur surpuissant assure des performances remarquables et fait du Xperia XZ Premium l'un des mobiles Android les plus fluides du marché.



Pour le reste, on retrouve une interface Android 7 classique sans fioriture. Une nouvelle technologie de gestion de la batterie adapte l’intensité de la charge au temps durant lequel le téléphone est branché sur secteur pour optimiser sa durée de vie.

Un capteur photo efficace

Sony met à profit son expertise dans la photo avec un capteur de 19 mégapixels doté d'un nouveau système MotionEye plus réactif. Les prises de vue se déclenchent plus rapidement et sont de meilleure qualité en basse lumière. En revanche, la mise au point est un peu trop aléatoire.



L'un des principaux arguments de vente du Xperia XZ premium est le mode super ralenti permettant de capturer des séquences à 960 images par seconde. Très simple à l'usage, cette fonction ralentit la vidéo jusqu'à 32 fois mais nécessite des conditions de luminosité et une stabilisation optimale, sans quoi on perd en qualité.

Un design un peu daté, un capteur d'empreinte efficace

Enfin, petite déception sur le plan du design. Malgré une conception résolument haut de gamme, Sony ne fait toujours pas dans la compacité. On retrouve le même form factor depuis 2013 : un bloc rectangulaire aux bords arrondis dans lequel l'écran de 5,5 pouces occupe moins de 70% de la face avant du téléphone. Un peu léger quand le LG G6 et le Galaxy S8 dans la même gamme de prix atteignent respectivement 78 et 83% avec leurs écrans borderless.



On notera la présence bien pensée du lecteur d'empreinte digitale sur le bouton latéral de mise sous tension, un positionnement plus intuitif qu'à l'arrière de l'appareil et un capteur quasiment jamais pris à défaut.

Un très bon et singulier smartphone

Au final, le Sony Xperia XZ Premium est un excellent smartphone. Puissant, bien conçu et doté d'un look haut de gamme audacieux et résolument élégant, quoiqu'un peu encombrant, il souffre cependant d'un positionnement tarifaire un peu trop exigeant au regard de ses fonctionnalités phares. Le super ralenti vidéo et l'écran 4K ne sont pas suffisamment significatifs par rapport à l'ergonomie du dernier iPhone ou l'écran infini du dernier Galaxy S8, vendu seulement dix euros de plus.