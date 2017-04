publié le 29/04/2017 à 10:00

Dans l'ombre des smartphones dernier cri d'Apple, Samsung, Sony et consorts sur lesquels sont braqués les projecteurs médiatiques, le marché de la téléphonie a vu la gamme d'appareils à moins de 200 euros s'étoffer considérablement ces derniers mois, déroulant une offre de plus en plus conséquente d'appareils accessibles plus ou moins réussis.



Sous l'impulsion de constructeurs agressifs désireux de séduire le grand public avec des smartphones performants à prix réduit, tout un lot de fonctionnalités se sont démocratisées. Une connectivité 4G, un emplacement double SIM, une caméra frontale en complément du capteur dorsal, un écran HD contrasté, des finitions soignées et une autonomie d'une journée sont désormais des standards pour un mobile premier prix.

La concurrence stimulant le marché, il n'est également pas rare de voir certains fabricants intégrer un lecteur d'empreinte digitale ou un écran Full HD à leurs machines low-cost, des fonctionnalités longtemps réservées aux appareils haut de gamme.



Face aux nombreuses références commercialisées sous la barre des 200 euros, RTL Futur a comparé cinq smartphones plus ou moins récents au rapport qualité-prix intéressant, le Samsung J5, le Meizu M5, le Honor 5C, le Wiko Ufeel Lite et le Sony Xperia E5.