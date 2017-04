VIDÉO - On a essayé le Galaxy S8 et le Galaxy S8+ de Samsung

publié le 14/04/2017 à 08:00

Un grand écran panoramique et une immense légèreté. Dès la première prise en main, mardi 11 avril à l'occasion d'une présentation presse organisée par Samsung à la Maison de la Radio, le Galaxy S8 en met plein les yeux. Décliné en deux modèles de 5,8 et 6,2 pouces, il ressemble plus à un écran allongé qu’à un smartphone. L’affichage recouvre quasiment toute la surface de l’appareil (83% précisément) et offre une immersion renforcée par des bordures quasiment inexistantes. Les vidéos occupent toute la hauteur et s’affichent dans un format 18:9 proche du cinéma pour un rendu excellent grâce à la technologie HDR.



Pour obtenir cet écran généreux, Samsung a dû faire des compromis. Le capteur d’empreinte digitale initialement à l'avant est passé à l’arrière (très près de l'appareil photo) et le bouton principal est devenu virtuel et totalement invisible. Mais l’écran du S8 est désormais assez grand pour profiter d'un mode multitâche efficace : visionner une vidéo et rédiger un SMS en même temps ne pose pas de problème. Et le téléphone conserve aussi une largeur suffisamment raisonnable pour pouvoir être utilisé à une seule main

Scanner d'iris, Bixby et DeX

Au rayon des technologies, rien de très innovant. Le Galaxy S8 embarque une puce Exynos 8895 de dernière génération gage de très bonnes performances. Trois options sont désormais proposées pour déverrouiller le téléphone : le lecteur d’empreinte, le scanner d’iris et la reconnaissance du visage, même si cette dernière protection a été qualifiée de gadget de l’aveu même de Samsung. L’appareil photo a gardé la très bonne qualité de son prédécesseur et a été optimisé sur le plan logiciel.

Avec Bixby, le S8 embarque un nouvel assistant nourri à l’intelligence artificielle. Il permet de personnaliser l’interface du téléphone et propose un système de commande vocale que Samsung promet plus performant que celui de Siri d’Apple. Mais il n’est pas encore disponible en français. Seule la fonction de reconnaissance d’objets à partir d’une photo est pour l’instant activée. Mais elle n’est pas toujours très au point.



Dernière nouveauté, le S8 peut se transformer en ordinateur de bureau grâce au système DeX, un socle équipé de deux ports USB et relié en HDMI qui permet d’afficher à l’écran une version PC d’Android aux faux airs de Windows. Un accessoire vendu tout de même 150 euros qu’il faudra ajouter aux 809 et 909 euros du Galaxy S8 et du Galaxy S8 Plus dont la commercialisation débutera le 28 avril prochain.