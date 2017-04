publié le 01/04/2017 à 10:30

Un smartphone à très grand écran pas plus encombrant pour autant. Telle est la promesse du LG G6, le smartphone qui a le plus impressionné au Mobile World Congress de Barcelone. Disponible au cours du mois d'avril, le successeur du G5 abandonne ses attributs modulaires et revient à un design plus classique. Sa principale caractéristique est son écran IPS total de 5,7 pouces de diagonale qui tient dans l’encombrement d’un appareil de 5,2 pouces. Pour réussir ce tour de force, LG a a réduit la taille des bordures horizontales en haut et en bas du téléphone et relégué le capteur d’empreinte digitale à l’arrière.



Résultat, le téléphone tient dans la main et rentre dans la poche. Toutes les fonctions s’atteignent sans se contorsionner. Et de nouvelles possibilités s'offrent à l'utilisateur.

Plus de productivité et de flexibilité

Cette surface d’affichage optimisée offre un ratio inédit de 18 :9, au lieu du 16:9 habituel. Cela permet d’afficher plusieurs applications en même temps grâce à un mode multitâches plus efficace. Il est ainsi possible de profiter d'une vidéo à un format convenable tout en surfant sur Twitter, ou de répondre à un SMS tout en cherchant une info sur Google.

Les écrans borderless sont la nouvelle tendance du marché. Samsung a suivi LG avec son Galaxy S8 et Apple devrait faire de même cet automne avec le prochain iPhone. Mais ce ratio spécifique a également ses défauts : les vidéos s’affichent avec des bandes noires de chaque côté en mode paysage et peu de jeux sont encore optimisés pour ce format vertical. Il faut souvent passer par une option pour étirer l’image afin qu’elle occupe la totalité de l’écran.



Des services comme Netflix ou Amazon permettent déjà de profiter de vidéos dans ce nouveau format. Les autres applications suivront, le temps que les développeurs se mettent à jour. Dans un post de blog, Google les a d'ailleurs incité à accélérer le mouvement pour permettre aux utilisateurs de profiter de ce nouveau rapport entre le corps et l'écran de leur smartphone dans leurs applications.

Un des meilleurs photophones du marché

L’appareil photo tire aussi profit de ce format agrandi. Composé d’un capteur standard et d’un grand angle de 13 mégapixels chacun, il propose un mode square caméra qui divise l'écran en deux parties. La première permet de visualiser l’image en train d’être capturée et l’autre d'afficher le résultat final. Avec un grand angle de 125 degrés, particulièrement efficace pour les portraits et les selfies de groupe, et de nombreuses fonctions ludiques, le G6 marche dans les pas de son prédécesseur et s’impose comme l’un des meilleurs photophones du marché.



Pour le reste, le G6 est propulsé par une puce Snapdragon 821 de génération précédente et 4 Go de RAM. Il embarque Android 7, 32 Go de stockage (extensible avec une carte microSD), et bénéfice de Google Assistant, l’intelligence artificielle de Google. Certifié IP68, il résiste à l’eau et à la poussière. LG a aussi augmenté la capacité de la batterie (3.300 mAh) qui tient une journée entière sans problème mais fond beaucoup plus vite en utilisation photo ou vidéo. Heureusement, une charge rapide permet de gagner quasiment 50% en une demi-heure.



Proposé à 749 euros à partir de la moitié du mois d'avril, le G6 s’impose sans conteste comme l’un des meilleurs smartphones de l’année. Son écran bord à bord et son appareil photo sont de franches réussites mais il risque de souffrir de la concurrence du Galaxy S8 vendu seulement 50 euros plus cher.