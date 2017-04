publié le 06/04/2017 à 08:00

Seul l'iPhone manque à l'appel. Après la présentation du Galaxy S8 de Samsung à New York le 29 mars dernier, les attributs des smartphones les plus attendus de l'année sont désormais connus. En attendant de découvrir les contours du smartphone mijoté par Apple pour le dixième anniversaire de l'iPhone en septembre prochain, le cru 2017 des smartphones haut de gamme érige plusieurs caractéristiques en lignes de force.



Dans un marché saturé à la recherche de sa prochaine révolution (qui devrait se situer au croisement de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée et de la 5G), Samsung, Huawei, Sony et LG bataillent d'abord sur le terrain de l'image. Les écrans sont de plus en plus grands (grâce à la réduction des bordures les encadrant à leur strict minimum) et en très haute définition, (de la Full HD à la 4K).

Ces surfaces d'affichage optimisées pour les usages multimédias sont souvent accompagnées par des modules photos qui voient double, avec parfois un grand angle, et, toujours, des astuces facilitant les prises de vue et des filtres ludiques taillés pour les réseaux sociaux.



Et si le naufrage inédit du Galaxy Note 7 a incité les fabricants à la prudence, ils s'autorisent tout de même quelques innovations pour améliorer la gestion de l'autonomie et proposent quasiment tous des dispositifs de recharge rapide. Enfin, l'heure n'est toujours pas à la fin de la surenchère tarifaire puisque tous ces modèles sont proposés entre 600 et 800 euros. Cliquez sur l'image pour comparer les caractéristiques des meilleurs smartphones de l'année.

Le Samsung Galaxy S8

Cette nouvelle génération de Galaxy repousse les limites de la gamme avec un écran débordant de 5,8 pouces, salué par la presse spécialisée, recouvrant presque la totalité de la face avant du téléphone.Le boîtier n'est pas plus encombrant pour autant car le bouton principal est désormais virtuel et le capteur d'empreinte déporté à l'arrière, où il côtoie l'appareil photo efficace du Galaxy S7 que Samsung a jugé bon de conserver. Étanche et résistant à la poussière, le S8 a gagné deux nouveaux systèmes d'identification avec le scanner de l'iris et la reconnaissance faciale, une protection "gadget" de l'aveu même de Samsung.

Le LG G6

Le dernier-né de LG est le premier smartphone à proposer au public européen un écran "bord à bord" de 5,7 pouces dans un appareil pas plus volumineux qu'un smartphone de 5,2 pouces, grâce, là encore, à la réduction des bordures. Cette surface d’affichage optimisée offre un ratio inédit de 18 :9, au lieu du 16:9 habituel. Cela permet d’afficher plusieurs applications en même temps grâce à un mode multitâches plus efficace. Composé d'un capteur standard et d'un grand angle de 13 mégapixels, l’appareil photo tire aussi profit de ce format agrandi un mode "carré" qui divise l'écran en deux parties et permet de visualiser l’image en train d’être capturée en même temps que le résultat final. Il est aussi étanche et résistant à la poussière.



Le Sony Xperia XZ Premium

Le dernier smartphone haut de gamme de Sony est un condensé de technologies. Étanche, le Xperia XZ premium est le premier modèle à proposer un écran 4K compatible avec la norme HDR, héritée du savoir faire de la marque dans les écrans de télévision. Il bénéficie d'un module photo de dernière génération avec un capteur de 19 mégapixels doté d'un nouveau système optique accélérant le déclenchement des prises de vue et capable de filmer en super ralentis jusqu'à 960 images par seconde. Le XZ Premium est aussi l'un des premiers smartphones européens à être équipé du Snapdragon 835, une puce intégrant un modem internet capable de télécharger des films en 4K en quelques secondes. Une nouvelle technologie de la batterie adapte l'intensité de la charge au temps durant lequel le mobile est branché.





Le Huawei P10

Avec ses courbes arrondies et son lecteur d'empreinte digitale ramené sur la face avant, le P10 affiche une troublante ressemblance avec le dernier iPhone. Mais il se démarque avec son double capteur photo signé Leica (une fonction seulement disponible sur l'iPhone 7 Plus) censé faire d'aussi bons portraits à l'avant qu'à l'arrière. Signé Leica, ce dernier est composé d'une optique monochrome à 20 mégapixels pour les clichés en noir et blanc et une autre à 12 mégapixels pour les prises de vue en couleur. La caméra frontale est calibrée pour les selfies avec un objectif grand angle parfait pour les selfies de groupe. À l'inverse du P9, le capteur d'empreinte digitale se situe à l'avant et permet aussi de remplacer les habituelles touches de navigation virtuelles Android. Mais il n'est pas étanche.

L'iPhone 7 en attendant l'iPhone 8

Faute de nouvel iPhone, l'iPhone 7 commercialisé en septembre dernier reste l'un des appareils les plus compétitifs. Même sans écran bord à bord, sans charge rapide, sans dual caméra et sans prise jack, il offre une ergonomie à laquelle les habitués de la marque à la pomme ne voient pas d'équivalent et des performances haut de gamme grâce à sa puce maison. Les principales nouveautés de ce millésime était la résistance à l'eau et à la poussière, un écran plus lumineux, un stabilisateur optique pour la caméra et un bouton principal tactile proposant plusieurs niveaux d'interactions.

Cet automne, Apple devrait apporter de nombreux changements à son produit phare. On parle d'un écran OLED bord à bord de 5,8 pouces logé dans un appareil au format similaire à l'iPhone actuel de 4,7 pouces, d'un capteur d'empreinte digitale inclus dans l'écran au milieu d'un espace de boutons tactiles personnalisables, d'un système de reconnaissance faciale et de réalité augmentée...Pour un tarif supérieur à 1.000 euros.