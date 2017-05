publié le 17/05/2017 à 10:00

Une nouvelle exclusivité débarque sur le PlayStation VR. Après les expériences mitigées de la compilation VR World et la virée angoissante offerte par Resident Evil 7, FarPoint plonge les possesseurs du casque de réalité virtuelle de la PlayStation 4 à la recherche de deux astronautes égarés dans une planète lointaine peuplée d'extraterrestre hostile. En vente à partir du mercredi 17 mai, ce jeu de tir à la première personne applique les recettes habituelles du genre et voit son efficacité renforcée par la réalité virtuelle.



Certes, cette technologie peine encore à s'imposer auprès du grand public. Les casques sont chers, les jeux trop rares et les expériences ne sont pas toutes à la hauteur. Mais FarPoint pourrait bien changer la donne. Malgré une bande sonore un peu pauvre, et des pixels un peu trop visibles, l'immersion est réussie. On s'accroupit pour se cacher derrière un muret, on pointe son arme pour ajuster un tir et l'on se surprend à effectuer des mouvements de recul lorsqu'une araignée géante nous saute au visage.

Le fusil change tout

FarPoint prend surtout une autre dimension avec le PS VR AIM COntroller. Développé spécialement pour le jeu et vendu 90 euros dans un pack avec FarPoint, cet accessoire en forme de fusil pour enfant intègre des capteurs de mouvement reliés à la caméra du PlayStation VR. Ni trop lourd, ni trop léger, il retransmet en temps réel les mouvements des joueurs et les vibrations des tirs pour donner au jeu un réalisme appréciable.

Réalité virtuelle oblige, certains joueurs éprouveront des sensations de vertige ou de haut le coeur à l'épreuve de ce jeu rapide et prenant. Mais elles restent assez limitées, les développeurs ayant restreints par défaut certains mouvements du personnage. Au final, FarPoint n'est pas le jeu de l'année mais il s'impose sans problème comme l'un des meilleurs titres de la jeune histoire du PlayStation VR.