publié le 07/09/2017 à 08:10

La grand-messe de l'électronique grand public se tenait jusqu'au mercredi 6 septembre à Berlin. Durant près d'une semaine, acteurs majeurs et jeunes pousses du secteur des nouvelles technologies ont présenté leurs dernières innovations, donnant le ton des achats des fêtes de fin d'année dans des domaines aussi variés que les montres connectées, les smartphones, les téléviseurs, l'électroménager intelligent, la réalité augmentée et l'intelligence artificielle.



Dans l'ombre d'Apple, qui présentera ses nouveaux iPhone le 12 septembre, les smartphones les plus remarqués furent sans conteste le LG V30 avec son écran total OLED 6 pouces et son double capteur photo à l'ouverture inédite de f/1.6 et le Sony Xperia XZ1 et son scanner de personnes et d'objets en trois dimensions. Et avec la fin annoncée de la prise jack, toutes les grandes marques ont investi le marché des écouteurs sans fil quelques mois après les AirPods.

La maison connectée se contrôle désormais à la voix

Rayon télé, cette édition 2017 a consacré la bataille entre l'OLED et le QLED avec des dalles de plus en plus fines et contrastées. L'ultra-haute définition (4K) s'impose comme un nouveau standard pour le grand public avec des premiers prix à 2.000 euros et le HDR10+ veut être la technologie qui triomphera du Dolby Vision. Pour se différencier, les marques misent sur les contenus, avec des plateformes de VOD, des applications et Google Assistant, et sur le design, avec des écrans capables de se fondre dans le décor d'un salon.

Les allées de l'IFA étaient encore une fois remplies d'appareils électroménagers donnant au salon de faux airs de maison connectée. Le maître-mot était cette année la commande vocale, sur fond de bataille entre Amazon et Google qui se sont lancés cette année dans la course aux assistants vocaux personnels. Les appareils se contrôlent désormais à la voix, via Alexa chez Siemens et Bixby chez Samsung. Pas en reste, Google Assistant a fait son trou dans les enceintes pour audiophiles lancées par Sony, Harman et Panasonic.