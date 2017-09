IFA 2017 : Berlin présente des appareils l'électroménager à qui parler

publié le 02/09/2017 à 08:29

Nous parlerons bientôt à nos appareils électroménagers. Une nouvelle tendance se dégage cette année au salon de l'électronique de Berlin, l'IFA, qui se déroule du 1er au 6 septembre. Les constructeurs développent des appareils qui peuvent être gérés par la voix. Depuis quelques années déjà, il est possible de démarrer ou arrêter machines à laver et autres fours depuis le smartphone. Mais une nouvelle étape est franchie qui consiste à se contenter de parler. L'idée est désormais de s'adresser à ces appareils comme s'ils étaient un proche à qui demander de faire telle ou telle chose.



Le but est clair, il s'agit de simplifier la vie des utilisateurs. Le coréen LG imagine que l'on parlera ainsi par exemple à son réfrigérateur. "Au début cela fait un peu bizarre mais je pense que l'on peut y prendre goût (...) il sera possible de dire à son réfrigérateur 'j'ai besoin de six œufs' et la commande partira automatiquement", explique le directeur marketing de LG, Stéphane Curtelin, présent sur le salon berlinois.

Un grand pas pour la domotique

Et la réflexion des constructeurs va plus loin. Ces derniers imaginent à terme, dans chaque foyer, un seul appareil qui gérera tout l'électro-ménager connecté de la maison. Chez LG ce sera un petit robot d'une quarantaine de centimètres. Chez Samsung, c'est le réfrigérateur qui aura ce rôle central dans la maison. Un exemple : en anglais, on l'appelle par son petit nom, Bixbi, pour arrêter la machine à laver. De la même façon, il gérera tous les appareils connectés de la maison. "On va lui dire d'aller à distance démarrer l'aspirateur robot, de contrôler le niveau sonore de ses enceintes, monter ou baisser le niveau de chauffage, les volets roulants...", détaille Matthieu Lagnier, directeur commercial de Samsung electro-ménager.

Tous les grands du secteur s'intéressent à ces technologies réceptives à la voix. Google, Amazon, bientôt Apple, avec leurs assistants intelligents. Après, tout va dépendre bien sûr de l'acceptation par le grand public. Et plus on parlera à nos appareils avec un langage naturel, plus cela séduira. L'enjeu est même la personnalisation poussée à l'extrême. Par exemple, pour empêcher un enfant à avoir accès à certains sites internet. "On va apprendre à reconnaître la voix d'un enfant (...) et l'on aura paramétré son appareil de façon à ce que, en fonction de cette voix-là, l'on puisse permettre de sécuriser un certain nombre de sites", prévoit Mathieu Lagnier.



Et RTL ne résiste pas à la tentation de vous parler du prototype de réfrigérateur que Panasonic présente sur l'IFA. Lorsqu'on l'appelle, il se déplace jusqu'à nous sur des roulettes, pour nous apporter un soda bien frais.