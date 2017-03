Les téléviseurs de demain seront invisibles

publié le 26/03/2017 à 12:18

Des téléviseurs capables de se faire oublier, de se fondre dans un décor d'intérieur, voire quasiment invisibles... Même si la qualité de l'image et la diagonale de l'écran restent les critères déterminants à l'achat, les fabricants misent sur les designs originaux pour tenter de dynamiser un marché en stagnation. S'il s'est écoulé plus de 6,5 millions de téléviseurs dans l'Hexagone l'an dernier, le secteur a pleinement tiré profit de l'Euro 2016 de football et du passage à la TNT HD. Cette année devrait sonner le retour à la normale avec des prévisions dépassant péniblement les 5 millions de postes achetés. Alors les marques ne se contentent plus de communiquer sur leurs dernières prouesses technologiques et font de l'intégration au sein du domicile de leurs clients un critère différenciant.

Aussi discrets qu'un tableau ou un poster

Pour séduire le public, Samsung parie sur la discrétion. Mi-mars, le premier vendeur mondial de télés a présenté à Paris The Frame, une télévision aux faux airs de tableau conçue comme un élément de décoration capable de se fondre dans tous les intérieurs. Issu d'une collaboration avec le designer Yves Behar, ce poste est proposé avec des cadres interchangeables en bois et un chevalet donnant l'illusion de faire face à une oeuvre d'art lorsque la télé est éteinte. Une fois passé en mode veille, l'écran affiche une oeuvre à choisir parmi une centaine de toiles de grand maîtres ou des créations personnelles. Le prix n'a pas été communiqué, mais il devrait avoisiner les 2.000 euros.

> Samsung The Frame - Ein Gemälde als Fernseher

Quelques mois plus tôt, LG avait fait sensation au CES de Las Vegas avec un écran OLED de 2,57 mm d’épaisseur plus fin qu’un smartphone de dernière génération. Mais pour parvenir à ce résultat, comme pour The Frame, le constructeur coréen a dû déporter l’électronique nécessaire au fonctionnement de l’écran au sein d’un routeur relié par un câble optique ultrafin faisant transiter le signal vidéo et le courant. Revers de la médaille, le téléviseur est tellement fin qu'il a besoin d'être accroché au mur ou fixé à un pied pour tenir droit. Il sera vendu vers le mois de mai en Europe autour de 10.000 euros.

#CES2017 L'écran OLED "papier-peint" de LG fait moins de 3 millimètres d'épaisseur. Ultrafin. pic.twitter.com/avVDAlHxmE — RTL Futur (@rtl_futur) January 5, 2017

Écrans transparents et effet miroir

Depuis plusieurs années, les fabricants creusent aussi le sillon de l’écran transparent. Panasonic a présenté en septembre à l’IFA de Berlin un concept de télévision quasiment invisible, directement intégrée dans un meuble de bibliothèque, comme une vitrine transparente. Mais il peut se transformer en écran Full HD en devenant plus opaque en quelques secondes. Il s’agit pour l’instant d’un concept, qui ne sera pas disponible avant 2020 à un prix supérieur à 20.000 euros.

> Transparent LCD Display Prototype #PanasonicCES 2016

Autre piste explorée par les fabricants, les téléviseurs miroirs. Allumés, ils se comportent comme un écran classique. Une fois éteints, ils font office de miroir sans tain. Samsung a montré un premier modèle de 55 pouces l'an dernier dont l'écran réfléchissant pouvait également afficher des images Full HD. Ces solutions sont pour l'heure réservées aux professionnels. Équipés d'une caméra 3D, ces écrans peuvent afficher des spots publicitaires ou servir à des expériences de réalité augmentée en affichant par exemple des accessoires et des vêtements en surimpression dans le reflet du client ou en donnant un aperçu d'une coupe de cheveux chez le coiffeur.

Samsung a montré un concept d'écran miroir transparent en 2015 Crédit : businesswire