01/09/2017

Six mois après un G6 réussi LG était particulièrement attendu à l’IFA de Berlin pour la présentation de son nouveau flagship, le V30, le premier smartphone à écran OLED de la marque sud-coréenne qui s’annonce d’ores et déjà comme l’un des plus sérieux concurrents du Galaxy S8 en attendant l’iPhone 8.



À l’instar de son prédécesseur, le V30 embarque un écran Full Vision aux bordures réduites à leur plus simple expression. La surface d’affichage utile recouvre la quasi-totalité de l’écran pour une diagonale de six pouces et un encombrement pas plus important : le smartphone semble même un peu plus compact que le G6 à la faveur de ses tranches légèrement arrondies.

Fort de ses investissements dans la production d’écran OLED, LG intègre pour la première fois cette technologie à l’un de ses smartphones. De quoi garantir des contrastes plus prononcés, des couleurs plus lumineuses et des noirs plus profonds qu’avec un écran LCD habituel.

Une double optique musclée

Désireux de proposer un smartphone répondant aux besoins des utilisateurs accrocs à Instagram et YouTube, LG a mis les bouchées doubles pour offrir une configuration vidéo et photo musclée à son téléphone. Le V30 embarque un double capteur photo de 16 mpx à l’arrière et 13 mpx à l’avant. L’appareil est capable de prendre des photos en grand angle et est annoncé comme particulièrement performant en basse luminosité grâce à son ouverture focale à f/1.6 à l’arrière, un record pour un smartphone.



La partie logicielle est au diapason puisque le V30 reprend l’ensemble des fonctionnalités du G6 (selfie grand angle, gifs animés, filtres ludiques) et propose pour la première fois de multiples filtres inspirés du cinéma à appliquer aux séquences vidéo en amont ou en aval de leur enregistrement.



La partie sonore est au diapason. La captation est assurée par trois micros et le son est délivré en haute résolution. Une paire d’écouteurs développés par Bang & Olufsen est livrée avec le smartphone.

Disponible fin octobre aux alentours de 900 euros

Le LG V30 embarque un processeur Snapdragon 835 (contre un Snapdragon 821 sur le G6) et une batterie de 3.300 mAh. Il évolue sous Android N et migrera vers Oreo dans le cadre d’une prochaine mise à jour. Disponible dans des coloris argenté et noir, il sera proposé à la vente aux alentours de 900 euros (contre 749 euros pour le G6) d’ici la fin du mois d’octobre.