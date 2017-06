publié le 17/06/2017 à 09:45

Ce week-end à Paris, porte de Versailles, a lieu le salon Viva Tech, car c’est fini, la France à papa des bouffeurs de caldos, depuis deux mois, on a un chef d’état jeune, le président Petit Bateau, qui kiffe les start-ups, cause anglais, et est branché au point de faire passer Matt Pokora pour le papi d’Édouard Balladur en moins moderne.



Jusqu’à ce soir se tient donc à Paris, ville des rats, des embouteillages et des étrons de chiens selon les Parisiens, du vivre ensemble, des mains qui forment un ch'ti cœur et de la convivialité d’un samedi soir d’été en bord de Seine selon Anne Hidalgo, le salon Viva Tech.

C’est le salon des geeks, ces fans de technologie qui se font traiter de fainéasses par leur frigo connecté parce qu’ils ont oublié de racheter de la mayo. RTL y a un stand, où on ne vous a pas envoyé, Bernard, par peur du contraste trop violent, des types qui se projettent dans le futur et vous voient débouler en pantacourt et sac à dos avec dedans 15 kilos de polars sous forme papier, ce serait la rencontre de Star Trek et Greystoke.



Au salon Viva Tech, il y a de la reconnaissance faciale, vous faites face à un écran, l’écran vous dit "Ah, salut, Poirette !", et vous propose le produit qui vous convient, ici un rasoir 5 lames Gillette et de la mousse. La marque Kerastase présente une brosse connectée, on passe la brosse dans ses cheveux, et elle dit quel shampoing utiliser, Alain Juppé l’a testée, la brosse lui a dit "Mais casse-toi, j’ai pas que ça à faire que déconner, moi, non mais sans blague".



Il y a aussi des voitures autonomes qui se dirigent seules, vous leur dites "Voiture, ce soir, je suis chaud, je verrais bien des Brésiliennes", souci de communication, elles vous déposent devant l’ambassade du Brésil, où vous retrouvez 50 autres gusses en train de se caresser en regardant le drapeau, quand l’ambassadeur sort, il dit "Je sais que je prends soin de moi, mais quand même, quel succès".



Le gros succès du salon, cette année, ce sont les robots...