États-Unis : Uber remet ses voitures autonomes en circulation

et Loïc Farge

publié le 28/03/2017 à 06:50

Les voitures sans chauffeur ont repris du service lundi 27 mars à San Francisco (Californie, ouest) et vont prochainement faire de même à Tempe (Arizona, sud-ouest) et Pittsburgh (Pennsylvanie, est), les trois villes où elles sont actuellement en circulation. L'interruption avait fait suite à un accident en fin de semaine dernière. Certes l'accident n'est pas grave, mais spectaculaire : un gros SUV, un Volvo XC 90, couché sur le flanc au milieu d'un carrefour près de Phoenix, dans l'Arizona. Ce modèle, un Uber sans chauffeur, était en phase expérimentale, dans la circulation, avec à son bord deux personnes qui s'en sortent sans un bobo. Victime d'un banal refus de priorité d'un autre véhicule.



Autrement dit, la technologie n'est pas en cause. Néanmoins c'est un coup dur pour Uber qui avait décidé, en attendant les conclusions définitives de l'enquête, d'immobiliser ses voitures autonomes dans plusieurs États. Il faut dire que la société de VTC a investi gros (pas moins de 300 millions de dollars) pour cette nouvelle technologie. Des accords ont été signés avec des grands groupes comme Daimler ou Volvo. À long terme, elle pourrait proposer ses services sans chauffeur à 40 millions de passagers qui empruntent chaque mois ses voitures.

Ce n’est pas la première fois que les voitures autonomes ont des déboires. En décembre dernier, des véhicules sans chauffeur avaient grillé des feux rouges. Plus grave, l’été dernier : le conducteur d’une Tesla équipée d’un système de pilotage automatique activé avait été victime d'un accident mortel.



Peu d'accidents, direz-vous, au vu des milliers de kilomètres déjà parcourus par ces voitures. Mais un gros-casse tête s'annonce : celui de la responsabilité. Qui sera responsable le conducteur ? Le constructeur ? Le fabricant de logiciel ? Pour l'instant, personne n'a la réponse.