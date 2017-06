Tanguy Pastureau : les Qataris se serrent la ceinture (en diamants)

publié le 11/06/2017 à 09:45

Le Qatar, c’est cet émirat du Moyen-Orient qui fait la taille de David Douillet, ce qui pour un mec est colossal mais pour un pays est minuscule. Coup de bol pour ses habitants, le coin dégorge de gaz naturel, ce qui fait que même si un chihuahua là-bas produit une demi-flatulence due au Frolic, il y a tout le sous-sol qui part en torche. Bref, ils sont très riches, pour eux, Macron, c’est un smicard à la tête d’un pays de gueux, et ils n’envisagent même pas l’existence de Philippe Poutou.





Seulement, ils ont réalisé il y a 15 ans qu’ils avaient la même existence vide que l’ours Bob, la mascotte de Butagaz, et ils sont dit : "On a plus de blé que dans 4 millions de paquets de Frosties, mais on n’est pas crédible, quand on va à St-Trop les filles à gros seins se taillent sur les yachts des Chinois, c'est atroce". Et là, ils se sont mis à tout acheter, en particulier en France, notre pays pour eux, c’est l’équivalent d’un Monoprix, sauf qu’ils ne prennent pas des croque dodu et des cotons tige mais tout le reste, à partir du moment où ça coûte plus de 500 millions.



Ils se sont ainsi payés le PSG, où le moindre joueur touche en mensuel l’équivalent du budget de l’Avant Guingamp du big bang jusqu’à nos jours, puis le prix de l’Arc de Triomphe, la course de bourrins, Bernard Glass était absent ce jour-là sinon ils l’achetaient aussi, aujourd’hui il s’appellerait Kader Ben-Amad al-Glass.



Ils ont acheté les hôtels Martinez et le Carlton à Cannes, hors Qatar dans le 06 il reste juste le Formule 1 de Vallauris, 28 euros la nuit, 38 pour une chambre avec vue sur le Leroy-Merlin, parce que la nuit il y a un joli néon vert. Ils ont la moitié des Champs-Elysées et ont même pris 24 Rafale, ils leur ont retiré les ailes et roulent avec sur l’autoroute, à côté Benzema c’est Diego, le paysan péruvien épuisé, à cheval sur son lama boiteux. Seulement, depuis l’élection de Donald Trump, le Qatar est isolé...