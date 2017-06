Législatives 2017 : Alain Juppé apporte son soutien à une candidate REM

publié le 06/06/2017 à 07:37

S'il se déploie sur le terrain depuis des semaines pour encourager les candidats Les Républicains ou UDI, et ce malgré la nomination de l'un de ses plus proches soutiens à Matignon en la personne d'Édouard Philippe, Alain Juppé aura au moins appuyé officiellement une candidate La République en Marche. Son nom : Aurore Bergé. Elle a milité pendant des années durant à droite avant de rejoindre Emmanuel Macron au mois de février dernier. Elle faisait même partie de l'équipe de campagne d'Alain Juppé pendant la primaire de la droite. Elle est candidate dans la 10e circonscription des Yvelines(*). "Je connais son engagement, son énergie et sa détermination. Nous partageons les mêmes valeurs", a écrit le maire de Bordeaux dans un message de soutien qui figurera à côté de la profession de foi de la jeune candidate.



Ce n'est qu'un demi affront que fait Alain Juppé à sa famille politique. c'est en tout cas comme cela que ce soutien a été ressenti lundi 5 juin au soir par l'entourage de Bernard Accoyer, le secrétaire général des Républicains. Puisque face à Aurore Bergé, ce n'est pas n'importe quel candidat : c'est le président du Parti chrétien démocrate et héritier de Christine Boutin, Jean-Frédéric Poisson, que Les Républicains ont décidé d'investir. Il est le député sortant de la circonscription.

De tous les candidats de la droite, l'eurosceptique Jean-Frédéric Poisson était sans doute le plus éloigné des convictions d'Alain Juppé. Dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, il n'avait pas voulu choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, là où Alain Juppé a déjà prévenu que dans le cas d'une défaite aux élections législatives, les Français "ne comprendraient pas que la droite soit dans une attitude de blocage".





