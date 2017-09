publié le 10/09/2017 à 10:05

La keynote la plus attendue de ces dernières années fera la part belle à l'iPhone, avec un modèle anniversaire qui aura la lourde tâche de faire honneur à Steve Jobs et au dixième anniversaire du produit vedette du groupe. Dans la foulée de la conférence sera aussi déployée la nouvelle mise à jour de son système d'exploitation, iOS 11.



On connaît déjà les contours de la onzième version du logiciel. Comme tous les ans au mois de juin, Apple a profité de la keynote d'ouverture de la conférence WWDC pour lever le voile sur les principaux changements qui vont transformer la majorité des iPhone et iPad d'ici la fin du mois.

L'interface et le design demeurent globalement inchangés. Mais certaines nouveautés préparent le terrain à des mouvements plus importants pour l'avenir de l'écosystème d'Apple, comme le rapprochement du fonctionnement de l'iPad et du Mac et le lancement de la plateforme ARKit pour ouvrir l'iPhone à la réalité augmentée.



Un nouveau centre de contrôle

L'interface du centre de contrôle (accessible depuis le bas de l'écran) et du centre de notifications (en haut de l'écran) a été totalement repensée. Les fonctions restent les mêmes : Wifi, Bluetooth, lampe-torche, etc. Mais elles s'affichent désormais sur une seule page alors qu'il fallait jusqu'à présent naviguer entre deux pages. L'appui prolongé 3D Touch donne accès à un menu contextuel pour des réglages approfondis. Le dock occupera moins de place et sera personnalisable à l'envi.

Le centre de contrôle d'iOS 11 tient sur une seule page

De nouveaux gestes pour l'iPhone

Avec la disparition annoncée du bouton d'accueil physique, l'iPhone va inaugurer de nouveaux gestes : de bas en haut pour déverrouiller l'appareil, de bas en haut depuis une application pour afficher le mode multitâche. Faute de bouton Touch ID, le déverrouillage devrait s'effectuer grâce à un système de reconnaissance faciale.

So it really looks like these iOS 11 gestures from back in May (as found by @_inside) were destined for iPhone 8/D22 all along

Un scanner de documents dans Notes

L'application Notes gagne de nouvelles fonctions. Les utilisateurs d'iPad Pro pourront prendre des notes manuscrites directement dans l'application. La caméra permettra de scanner des documents via l'application pour les transformer en PDF qu'il sera possible d'annoter et de partager.

Un Siri amélioré

Pionnier des assistants personnels en 2011, Siri est aujourd'hui trop limité pour concurrencer les solutions de Google et d'Amazon. Apple a approfondi son assistant virtuel en prévision de la sortie du HomePod à la fin de l'année.



Siri est désormais capable de prendre en compte le contexte (les recherches Internet, les mails, les messages) pour répondre à une question. Plus proactif, Siri pourra piocher dans les habitudes de l'utilisateur pour proposer des suggestions de recherches prédictives, comme l'adresse d'un lieu évoqué dans Messages ou une annonce lue sur un site récemment consulté.

Siri assure la traduction istantanée de l'anglais à cinq langues

Siri sera aussi capable de traduire instantanément des phrases de l'anglais au français, chinois, espagnol, allemand et italien. Dans Apple Music, Siri pourra répondre à des questions du genre "qui joue de la batterie sur ce morceau". Grâce à une amélioration de sa technologie, l'assistant d'Apple pourra prononcer une même phrase avec différentes intonations. Les informations seront toujours chiffrées de bout en bout.

Des fonctions de réalité augmentée

Afin de démocratiser la réalité augmentée, Tim Cook a lancé en juin ARKit, une plateforme à l'attention des développeurs désireux de concevoir des applications de réalité augmentée pour l'iPhone et l'iPad. Ces derniers bénéficieront d'outils leur permettant de tirer profit des capteurs et des ressources des processeurs des produits Apple. Parmi les utilisations concrètes, Apple fait la démonstration de l'intégration d'objets virtuels et de jeux de lumières dans un plan réel simplement en regardant à travers un iPhone ou un iPad.

Apple met un pied dans la réalité augmentée avec ARKit

Un multitâche plus souple dans l'iPad

Le nouvel OS d'Apple apporte plusieurs fonctionnalités de macOS sur iPad et laisse enfin entrevoir une possibilité que l'iPad Pro puisse constituer une alternative à un ordinateur portable. iOS 11 accueille un premier explorateur de fichiers nommé Files. Cette application permet de parcourir l'arborescence des fichiers présents sur la tablette ou sur iCloud et supporte le "glisser-déposer" d'un ou de plusieurs fichiers comme n'importe quel ordinateur.



Ipad pro : avec iOS 11, il se rapproche enfin du Mac

Avec iOS 11, l'iPad se dote d'un nouveau dock similaire à celui du Mac. Disponible depuis n'importe quel écran en balayant de bas en haut, il est entièrement personnalisable et mettra en avant des applications de façon intelligente, comme les plus récentes ou les plus utilisées. Le mode multitâche de l'iPad gagne en souplesse avec une gestion plus précise des fenêtres et plus de facilités pour passer d'une application à une autre à travers des aperçus ressemblant au mode "mission control" du Mac.

Un concurrent pour Paypal

Utilisé par la moitié des commerçants aux États-Unis, le service de paiement mobile d'Apple va permettre d'échanger de l'argent avec ses contacts par simple message. Il sera possible d'envoyer et recevoir de petites sommes d'argent grâce à une validation par l'intermédiaire du capteur d'empreinte digitale Touch ID. Baptisé Pay Cash, ce service vient chasser sur les terres de PayPal.

Plus de tranquillité au volant

Apple introduit un mode "Ne pas déranger" dans iOS. Une fois activé, l'appareil reconnaît que l'utilisateur est au volant et désactive les applications pour éviter qu'il soit distrait. Si quelqu'un essaie de le joindre, un message automatique les informe qu''il ne peut pas être dérangé pour le moment.

La liste des appareils compatibles avec iOS 11

