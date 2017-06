Avec le Homepod, Apple se lance dans la bataille des enceintes intelligentes

publié le 06/06/2017 à 01:22

La riposte d'Apple à Google et Amazon s'appelle donc HomePod. Le groupe informatique américain a dévoilé son premier assistant domestique à l'occasion de l'ouverture de la conférence WWDC 2017 ce lundi 5 juin à San José, en Californie. Trois ans après Amazon et plusieurs mois après Google, la marque à la pomme se lance à son tour dansla bataille des enceintes intelligentes capables de réagir aux commandes vocales.



Comme ses concurrents, cet objet arrondi d'une vingtaine de centimètres au design épuré se pilotera à la voix et donnera accès à de nombreux services par l'intermédiaire de Siri. Pionnier des assistants personnels numériques en 2011, puis distancé par les solutions de Google et Amazon entre temps, Siri devra prouver que sa nouvelle version est à la hauteur de ses concurrents. Lors de la présentation d'iOS 11 lundi soir, Tim Cook a assuré que'il était désormais en mesure de comprendre les questions en fonction du contexte.



Le HomePod sera lancé en France en 2018 Crédit : Apple

Propulsée par la puce Apple A8 - que l'on trouvait dans l'iPhone 6 il y a deux ans -, Homepod pourra répondre aux questions en tout genre (actualité, sport, trafic, météo...) en allant chercher les réponses sur Internet. Relié au compte Apple de son propriétaire, il pourra envoyer des messages ou commander des services. Il tirera aussi partie de l'application Apple Home pour contrôler les objets connectés de la maison.

Un produit pour les audiophiles

Apple met l'accent sur la musique et la qualité du son pour se distinguer de ses concurrents. Flanqué de sept haut-parleurs, d'un caisson de basse et directement connecté à Apple Music, HomePod aspire à révolutionner la musique à domicile comme l'iPod a révolutionné la musique mobile, a expliqué le vice-président d'Apple en charge du marketing, Phill Schiller.



HomePod emprunte de nombreuses fonctionnalités aux enceintes de Sonos, à commencer par la spatialisation du son : le volume s'adapte à la disposition de la pièce dans laquelle se trouve l'enceinte. "Nous pensons vraiment que cela va ouvrir une nouvelle dimension pour écouter de la musique chez soi", a assuré le patron d'Apple Tim Cook lundi.



Soucieux de se poser en champion du respect de la vie privée de ses utilisateurs, Apple précise que HomePod ne collectera pas d'informations tant que la commande "Hey Siri" n'aura pas été prononcée et que toutes les informations envoyées aux serveurs d'Apple seront chiffrées. Disponible aux États-Unis, en Angleterre et en Australie en décembre pour 349 dollars, le Homepod n'arrivera pas en France avant 2018.