publié le 19/09/2017 à 07:18

Présentée aux développeurs en juin dernier lors de la WWDC à San Jose, la dernière version du système d'exploitation d'Apple pour iPhone et iPad iOS 11 est lancée auprès du grand public ce mardi 19 septembre en téléchargement gratuit. Le déploiement a débuté dans la nuit de lundi à mardi et va se généraliser au fil de la journée.



Oublié de la keynote du 12 septembre par Apple, iOS 11 sera directement installé sur les nouveaux iPhone 8 et 8 Plus, commercialisés ce vendredi 22 septembre, ainsi que sur l'iPhone X, dont les premières livraisons sont attendues pour le 3 novembre.

Sur le plan des nouveautés, cette mise à jour modifie légèrement le design et l'interface de l'iPhone et de l'iPad. Elle prépare surtout le terrain à des mouvements en profondeur pour l'écosystème d'Apple en rapprochant le fonctionnement de l'iPad et du Mac et en ouvrant l'iPhone à la réalité augmentée. Un approfondissement de Siri est aussi attendu.

Votre iPhone ou iPad est-il compatible ?

Avant de l'installer, il convient de vérifier que son appareil Apple est concerné par la mise à jour. Tous les appareils mobiles Apple ne le sont pas forcément. La marque à la pomme a dressé la liste des produits concernés.



Seuls les terminaux disposant d'un processeur A7 ou supérieur peuvent en profiter. Soit tous les appareils à partir de l'iPhone 5s, l'iPad Air et l'iPad mini 2 et l'iPod Touch 6e génération. Le logiciel sera installé d'emblée sur l'iPhone 8 et l'iPhone X.



La liste des appareils compatibles avec iOS 11

Des précautions à respecter avant la mise à jour

Avant de passer à l'installation, vérifiez que l'appareil dispose bien de la dernière version de iOS. Pour cela, il suffit de se rendre dans les "Réglages > Général > Mise à jour logicielle" et de le mettre à jour si besoin est. De manière générale, il est préférable de patienter une à deux journées après le lancement du logiciel pour s'épargner d'éventuels bugs et profiter des premiers correctifs déployés par Apple et les développeurs d'application.

Installer la mise à jour par Wi-Fi ou via un ordinateur

La mise à jour peut s'effectuer en connectant votre appareil à un ordinateur ou directement par Wi-Fi. Mieux vaut brancher votre appareil sur secteur pour éviter un plantage en cours de mise à jour. Il faudrait alors effectuer une restauration complète. Il est également conseiller de libérer de l'espace sur le disque dur de son appareil. L'opération nécessite généralement un ou plusieurs gigaoctets de mémoire disponible.



Si vous optez pour le Wi-Fi, la mise à jour sera accessible via les menus "Réglages > Général > Mise à jour logicielle". Si vous préférez passer par l'ordinateur, il suffit d'ouvrir iTunes et d'atteindre l'onglet "Recherchez les mises à jour" dans l'espace dédié à votre iPhone ou iPad. L'appareil devrait redémarrer à plusieurs reprises et demander le renseignement de vos codes de sécurité au cours de la mise à jour.



Une fois la mise à jour effectuée, vérifiez que les données que vous avez préalablement sauvegardées sont bien présentes. Vous pouvez ensuite mettre à jour vos applications pour bénéficier de leur adaptation à iOS 9.