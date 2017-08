publié le 31/08/2017 à 19:53

C’est officiel. Les nouveaux iPhone seront dévoilés dans moins de deux semaines, le mardi 12 septembre à partir de 19 heures (heure de Paris) précisément. Alors que le monde des nouvelles technologies a les yeux braqués sur Berlin, où se déroule le salon IFA jusqu’au 6 septembre. Apple a officialisé la date de tenue de sa keynote de rentrée en adressant des invitations aux médias ce jeudi 31 août.



"Let’s meet at our place" ("Voyons-nous chez nous") écrit sobrement la marque à la pomme dans ce communiqué. Pour célébrer le dixième anniversaire de l’iPhone et honorer son fondateur Steve Jobs, l’événement aura pour théâtre un écrin inédit, le Steve Jobs Theater à Cupertino.

Cet amphithéâtre cylindrique de cinquante mètres de diamètre, six mètres de haut et d'une capacité de 1.000 places est situé en plein coeur d'Apple Park, le nouveau campus du groupe.

Apple officialise la keynote du 12 septembre au Steve Jobs Theater dans le nouveau campus Apple Park pic.twitter.com/7xcrHaLDZ4 — Benjamin Hue (@benjaminhue) August 31, 2017

> APPLE PARK: Late August 2017 Construction Update

iPhone 8, Apple TV, iOS 11 et HomePod au menu ?

L'iPhone 8, ou iPhone anniversaire, est l'appareil le plus attendu de l’événement. Les nombreuses prédictions des analystes esquissent les contours d'un smartphone doté d'un écran OLED bord à bord bénéficiant d'une technologie de reconnaissance faciale en 3D, doté de fonctionnalités de réalité augmentée mais dépourvu de bouton physique Touch ID. Commercialisé à un prix dépassant les 1.000 euros, il devrait être accompagné par les successeurs des iPhone 7 et 7 Plus, qui devraient reprendre les grandes lignes de leurs aînés et intégrer des nouveautés comme une coque en verre et la recharge sans fil.

La keynote de septembre devrait aussi permettre à Apple de présenter la nouvelle génération de sa montre connectée Apple Watch. Selon les dernières rumeurs, elle devrait intégrer pour la première fois une connexion cellulaire lui permettant d'être utilisée indépendamment de l'iPhone. L'Apple TV devrait aussi avoir droit à une nouvelle version compatible avec les normes 4K HDR.



Apple devrait aussi annoncer la date de sortie des prochaines versions d'iOS, macOS, watchOS et tvOS, les dernières itérations des logiciels des appareils du groupe. Et il pourrait aussi être question du HomePod, l’enceinte musicale équipée de l’assistant personnel Siri, qui doit être commercialisée début 2018.