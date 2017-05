Groupama lance Noé, un service d'assistance aux personnes âgées

publié le 18/05/2017 à 00:16

Avec Noé, Goupama propose aux familles une solution 100% connectée afin de les aider à prendre en charge leurs parents âgés. Noé, "c'est à la fois un système d'assistance le plus sécurisé possible pour les personnes fragiles, mais c'est aussi la création d'un réseau social autour de la personne qui est aidée par ses voisins, sa famille ou des professionnels du soin", explique Laurent Bouschon, directeur service de Groupama.



Un outil rendu possible par les nouvelles solutions technologiques, comme les tablettes tactiles. L'appareil, fourni par Groupama, "permet de donner des nouvelles au quotidien" et de se "socialiser". Mais faire si la personne tombe en n'a pas accès à sa tablette ? Le retraité dispose d'un bracel connecté muni d'un bouton d'alerte ainsi que d'un détecteur de chute. À partir de là, "nous mettons en place le réseau social de sécurité ou, en cas d'urgence, les services de pompiers", conclut Laurent Bouschon.