La CNAV verse une pension à 14 millions de personnes en France

publié le 11/04/2017 à 00:12

Les chiffres fournis lundi 10 avril par les ordinateurs de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse permettent d'avoir un panorama général du monde des retraités, des points de repères. La branche vieillesse de la sécurité sociale verse une pension à un peu plus de 14 millions de personnes, davantage à des femmes qu'à des hommes compte tenu des écarts dans l'espérance de vie et du versement de pension de reversions aux veuves.



L'âge moyen des retraités est actuellement de 74 ans et est en constante augmentation. Le montant moyen des pensions est quant à lui de 1.041 euro par mois, à condition d'avoir toutes ses années de cotisations .C'est 4 euros de plus par rapport à l'année précédente. Il n' y a pas de quoi pavoiser. À quoi il faut tout de même ajouter le montant des retraites complémentaires.

Et 3 caractéristiques, 3 tendance à noter : le nombre de départs à la retraite diminue. La CNAV y voit l'effet du recul à 62 ans de l'âge légal de départs à la retraite et de la fin du pic de naissances de l'après-guerre. Parallèlement, le nombre de salariés bénéficiant d'une retraite anticipée car ils ont commencé à travailler tôt régresse. En revanche, le nombre de polypensionnés augmente. Ce sont les personnes qui ont changé de métier et de régime de retraite au cours de leur carrière. Il y en a de plus en plus.