Vieillesse : 57% des Français inquiets de perdre leur autonomie

publié le 13/04/2017 à 07:29

Comment les Français se voient-ils vieillir ? Adhap Services, le plus grand réseau de l'aide à domicile français a publié une enquête réalisée par l'Ifop sur le vieillissement des Français. Principal résultat de l'étude : les Français ont peur de vieillir. "Le premier enseignement de cette enquête, c'est qu’il ressort une inquiétude des Français face au vieillissement", relate Damien Cacaret, président de l'Adhap. Principale crainte : la perte d'autonomie. 57% des sondés admettent craindre une dépendance.



Autre révélation de l'enquête : "les Français ne veulent pas rester chez eux dans n'importe quelle condition. Ils veulent rester chez eux avec des professionnels, avec une offre de service", affirme Damien Cacaret. De leur côté, le corps médical et les réseaux d'aide à domicile doivent s'adapter au vieillissement de la population et à la prise en charge de nouvelles pathologies, "de plus en plus lourdes".

Outre la perte de l'indépendance, les interrogés s'interrogent également sur les problèmes financiers. "33% des retraités estiment ce coût entre 600 et 1.000 euros par mois", estime le président d'Adhap. Aujourd'hui, ce sont les départements qui allouent les aides financières pour la perte d'autonomie. "Il y a une opacité face à ces aides financières, les Français sont un peu perdus lorsqu'ils arrivent à cette perte d'autonomie (...) Les services d'aide à domicile sont au cœur de ces dispositifs pour accompagner", poursuit Damien Cacaret.