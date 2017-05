publié le 12/05/2017 à 08:40

La France comptait fin 2015 quelque 16 millions de retraités, dont 1,1 million vivant à l'étranger, pour une retraite moyenne de 1.376 euros brut par mois, selon une étude publiée mercredi 10 mai par le service statistique du ministère des Affaires sociales (Drees). D’après Emmanuel Grimaud, président fondateur de Maximis retraite et de simul-retraite.fr, ces retraités perçoivent des pensions plus élevées que leurs aînés.



"Contrairement à ce qu’on nous annonce depuis des années et qu’on continue à dire (…), les retraites continuent à augmenter", explique-t-il au micro de RTL. Une croissance qu’il s’explique de deux manières : "D’abord il y a des paramètres techniques qui font que les montants des retraites augmentent (…) et d’autre part parce que le fait de travailler deux années de plus (…) c’est augmenter le montant de la retraite entre 5 et 18 %. Donc il y a une raison structurelle au fait que le montant des retraites augmente, contrairement à ce que l’on peut imaginer."

L'INSEE, depuis plus de dix ans, nous affirme que les retraités ont un train de vie supérieur au train de vie des actifs Emmanuel Grimaud Partager la citation





Emmanuel Grimaud met par ailleurs en perspective le revenu moyen des retraités : "Il faut faire attention à ces chiffres, parce que la retraite pour les hommes est de plus de 1.700 euros par mois et pour les femmes de 1.000 euros." Un écart qui tient (en partie) au fait que "dans les retraites des femmes on intègre (…) toutes les femmes qui ont eu des carrières très courtes y compris trois mois, six mois, des femmes qui n’ont autrement dit quasiment jamais travaillé. Il n’y a pas de parité en la matière."

Le spécialiste constate, de fait, que beaucoup de retraités vivent bien leur retraite, et pointe du doigt une "sous-estimation généralisée du montant des retraites". Selon lui, certains sont "plutôt surpris du montant de leur retraite" : "L’INSEE, depuis plus de 10 ans, nous affirme que les retraités ont un train de vie supérieur au train de vie des actifs. Ils vivent plutôt mieux que le reste des Français."