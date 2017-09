publié le 15/09/2017 à 19:24

Comme l'iPhone, l'Apple Watch s'est offert une petite révolution lors de la conférence de rentrée d'Apple, mardi 12 septembre. Pas de changement de design, ni de nouvelle fonctionnalité futuriste à l'horizon. La nouvelle génération de la montre connectée d'Apple dispose désormais d'une carte SIM virtuelle lui donnant accès au réseau cellulaire. Grâce à cette connexion 4G, l'Apple Watch devient un produit totalement autonome, bien plus qu'un simple périphérique de l'iPhone.



Cette connectivité va permettre aux possesseurs d'Apple Watch Series 3 d'envoyer et répondre à des SMS, passer des coups de téléphone, écouter de la musique en streaming, solliciter Siri ou suivre un itinéraire directement sur leur montre, indépendamment de l'iPhone. Un atout non négligeable pour les sportifs qui pourront se dépenser sans s'encombrer de leur téléphone. Exit également les désagréments de fin de journée lorsque la batterie à plat de l'iPhone laisse l'Apple Watch sans vie.

Ce virage cellulaire est permis par l'intégration d'une carte eSIM virtuelle. Contrairement aux cartes Sim et nanoSIM soudées, celle-ci est presque totalement dématérialisée. Pas besoin d'insérer quoi que ce soit dans l'Apple Watch. Le contenu de la carte eSIM est téléchargé à distance par les antennes à travers l'écran sur une carte factice minuscule (moins d'un centième d'une carte SIM traditionnelle, selon Apple) directement intégrée à l'intérieur de la montre.

5 euros par mois chez Orange pour en profiter

La montre connectée d'Apple n'est pas libérée de toute forme de contrainte pour autant. Seuls les abonnés d'Orange pourront acheter l'Apple Watch Series 3 à connexion 4G dans un premier temps. L'opérateur historique a noué un partenariat avec Apple pour être le premier à distribuer ce modèle à carte eSIM inamovible vendu 449 euros dans ses boutiques.



Pour en profiter, il faudra donc disposer d'un forfait mobile Orange ou Sosh 4G avec appels illimités et souscrire à l'option Multi-Sim appels et Internet à 5 euros par mois, plus 10 euros de frais d'activation. Orange offre l'option à ses clients durant six mois et pour toute première souscription entre le 22 septembre et le 3 octobre 2018. L'option ne fonctionne pas en itinérance.



Apple n'est pas le premier à jouer la carte de l'eSIM pour émanciper sa montre connectée du smartphone. Chez Samsung, la Gear S2 Classic 3G fut un temps commercialisée chez Orange l'an dernier selon le même modèle : une option complémentaire à l'abonnement principal et des frais de mise en service.

Un nouveau modèle économique avec l'eSIM ?

Testée par Apple depuis la fin d'année 2014 sur certains modèles d'iPad aux États-Unis, la carte SIM dématérialisée pourrait modifier l'équilibre du marché des clés de connexion, dominé jusqu'ici par les opérateurs qui contrôlent l'accès entre les terminaux et leurs clients.



Indissociable de l'appareil, la carte embarquée offre plus de souplesse. Dans l'absolu, elle peut être réinitialisée à distance pour changer d'opérateur, permettre de souscrire à des forfaits ponctuels et être utilisée pour associer plusieurs appareils autour d'un même abonnement. Elle pourrait aussi pousser les consommateurs à changer plus souvent d'appareils.



De quoi accroître la concurrence tarifaire et augurer un nouveau partage des revenus entre les opérateurs et les fabricants d'appareils connectés qui négocient âprement les conditions de son déploiement à grande échelle.