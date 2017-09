Google Pixel 2 : les concurrents de l'iPhone X bientôt dévoilés

publié le 15/09/2017 à 16:51

Le smartphone "made by Google" va bientôt avoir un successeur. Google a donné rendez-vous à la presse le 4 octobre prochain pour des annonces matérielles qui devraient très vraisemblablement coïncider avec la présentation du Pixel 2, la deuxième génération de son smartphone maison.



Pour accompagner son annonce, la firme de Mountain View a publié une vidéo simulant des requêtes formulées sur son célèbre moteur de recherche. "Quel est le problème avec la batterie de mon téléphone ?", "Pourquoi prend-il des photos floues ?", "Pourquoi ne me comprend-il pas ?", "Pourquoi est-il est si lent ? Si fragile ? Si bête ?", etc.

Des questions en forme de tacles à la concurrence auxquelles l'entreprise promet des réponses le 4 octobre.

Answers are coming. October 4. pic.twitter.com/3CQrBcwi47 — Made by Google (@madebygoogle) September 14, 2017

Malgré une distribution limitée aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, à l'Australie et à l'Allemagne, le premier Pixel avait marqué les esprits pour son excellente intégration logicielle et matérielle. Ce smartphone Android aux mises à jour directement gérées par Google, et non par les différents fabricants, propose une expérience utilisateur parmi les plus abouties du marché avec une bonne autonomie, un appareil photo au diapason et un assistant personnel innovant.

Une conception signée LG et HTC

Cette année, Google a travaillé main dans la main avec HTC et LG pour la conception du Pixel 2 et du Pixel 2 XL. Les deux appareils devraient dérouler une fiche technique haut de gamme avec un processeur Snapdragon 835, 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne.



Le principal changement devrait concerner l'écran du Pixel 2 XL qui pourrait bénéficier de la technologie AMOLED et voir ses bordures largement réduites pour passer d'une diagonale de 5,5 pouces à 6 pouces et gagner en surface d'affichage.



De son côté, le Pixel 2 n'est pas certain de bénéficier d'un écran Full HD allongé. Ce sera le cas si l'on se fie aux visuels du téléphone mis en ligne sur le site Mobile Fun laissant augurer une diagonale d'écran légèrement supérieure aux 5 pouces de son prédécesseur. Mais selon Evan Blass, blogueur habitué à faire fuiter des illustrations officielles de smartphones avant leur présentation, le Pixel 2 sera fabriqué par HTC et n'aura pas d'écran borderless.



La presse spécialisée fait état de l'arrivée de la fonction "always on display", qui permet d'afficher des informations utiles (notifications, heure, batterie) sur l'écran du téléphone même lorsqu'il est en veille. Les prochains Pixel pourraient également intégrer des bords sensibles à la pression. Différentes actions pourront être configurées en fonction de la pression exercée sur les tranches du téléphone, comme la fonction "squeeze" du HTC U11.



Enfin disponible en France ?

Cette nouvelle génération de Pixel devrait davantage s'exporter que la précédente et a de fortes chances d'être disponible en France où Google vient de lancer récemment la version française de son assistant, son routeur WiFi et son enceinte connectée Google Home. Les tarifs des deux appareils ne devrait pas être inférieur à ceux de leurs prédécesseurs qui étaient commercialisés respectivement 649 et 769 dollars.