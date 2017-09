iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus : quelles sont leurs différences ?

publié le 13/09/2017 à 08:22

Après plusieurs mois de rumeurs et de fuites, Apple a officialisé sa nouvelle génération d'iPhone mardi 12 septembre dans son nouveau QG en forme de soucoupe volante de Cupertino.



Dixième anniversaire de son produit vedette oblige, la marque à la pomme a présenté non pas deux mais trois nouveaux smartphones, l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus et l'iPhone X, quitte à mettre à mal la lisibilité de sa gamme de téléphones en sautant la génération 7s qui aurait normalement dû voir le jour si elle s'en était tenue à sa logique habituelle de lancer un nouveau modèle les années paires (l'iPhone 7 en 2016) et une version améliorée "s" les années impaires.

Un socle commun

Les trois appareils partagent des caractéristiques communes. Leur nouveau design en verre leur permet d'être rechargé sans-fil sur un support à induction compatible avec la norme Qi. Ils évoluent sous iOS 11, la dernière mise à jour du système d'exploitation mobile d'Apple qui doit être déployée le 19 septembre.



Ils bénéficient tous les trois de la nouvelle puce Apple A11 Bionic, gage de meilleures performances et adaptée à la réalité augmentée. Ils sont tous équipés d'une caméra à selfies 7 mégapixels et d'un port lightning, dénués de prise jack, capables d'enregistrer des séquences vidéo en 4K et proposés avec 64 Go ou 256 Go de mémoire interne. Les points communs s'arrêtent à peu près ici.

Trois formats différents

L'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus et l'iPhone X ont trois formats différents. Avec son écran de 4,7 pouces, ses 13,8 cl de hauteur, 6,7 cm de largeur et 0,73 cm d'épaisseur, l'iPhone 8 est le successeur désigné de l'iPhone 7. Avec ses 15,84 cm de hauteur, 8 cm de largeur et 0,75 cm d'épaisseur, l'iPhone 8 Plus est celui de l'iPhone 7 Plus. Entre les deux modèles, l'iPhone X fait figure d'OVNI avec ses 14,36 cm de hauteur, 7,09 cm de largeur, son épaisseur de 0,77 cm et son écran de technologie OLED plus réputée que le standard LCD.



Moins encombrant que l'iPhone 8 Plus, l'iPhone X propose pourtant une taille d'écran supérieure de 5,8 pouces de diagonale à la faveur de ses bordures réduites au minimum quand l'iPhone 8 Plus (5,5 pouces) et l'iPhone 8 s'inscrivent dans un design plus ancien avec deux bandes horizontales en haut et en bas de leur face avant.

Deux normes de sécurité numérique

Ces form factor différents ont des conséquences sur le fonctionnement des trois appareils. Celui de l'iPhone 8 et de l'iPhone 8 Plus repose sur un bouton d'accueil central quand l'iPhone X doit être contrôlé par des gestes intuitifs. Les deux premiers se déverrouillent avec le lecteur d'empreintes digitales Touch ID alors que l'on accède à l'iPhone X en scannant son visage avec Face ID, un système de reconnaissance faciale vingt fois plus fiable selon Apple.

Des capteurs photo plus ou moins avancés

Les trois appareils se distinguent aussi sur le plan de la photo puisque l'iPhone 8 ne dispose que d'un capteur 12 mégapixels quand l'iPhone 8 Plus et l'iPhone X en embarquent deux, leur permettant de proposer des modes portraits et des fonctions de retouche plus poussées.

Trois tarifs premium

Dernière différence, et non des moindres, le prix. Vendu à partir de 1.159 euros, l'iPhone X est le smartphone le plus cher au monde. L'iPhone 8 et 8 Plus se situent dans les eaux de leurs prédécesseurs à partir de 809 et 919 euros.



Au final, l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus se présentent comme deux évolutions discrètes mais réelles de l'iPhone 7 quand l'iPhone X fait office de super iPhone anniversaire.