L'Apple Watch devrait bientôt fonctionner sans l'iPhone

publié le 07/08/2017 à 20:57

L'Apple Watch va peut-être couper le cordon avec l'iPhone. Selon Bloomberg, l'Apple Watch Series 3, la prochaine génération de la montre connectée d'Apple, intégrera une puce 4G développée par Intel. Capable de se connecter directement aux réseaux cellulaires grâce à un modem LTE, en plus des habituels modules WiFi, Bluetooth et GPS, l'Apple Watch pourrait enfin se suffire à elle-même et devenir une véritable montre autonome. Elle pourrait envoyer et recevoir des messages, passer des coups de téléphone, diffuser de la musique en streaming et surfer sur le web, comme un smartphone. Actuellement, la montre doit être appairée avec l'iPhone en Bluetooth ou en WiFi pour recevoir ces informations.



L'un des principaux freins à la libération de l'Apple Watch de sa dépendance à l'iPhone est la gestion de l'autonomie. La connectivité 4G est l'une des plus gourmandes en énergie et les modèles commercialisés jusqu'ici ne peuvent pas être utilisés plus d'une quinzaine d'heures sans devoir être rechargés. L'introduction d'une puce 4G pourrait pousser Apple à modifier le format actuel de sa montre au profit d'une batterie plus conséquente. Selon le Wall Street Journal, Apple serait également en discussion avec des opérateurs américains et européens pour intégrer le support de la puce de l'Apple Watch dans leurs forfaits mobiles en échange d'un supplément mensuel.



Troisième vendeur mondial de montres connectées derrière Xiaomi et Fitbit, Apple pourrait donner un nouveau souffle aux ventes de l'Apple Watch en élargissant le spectre de ses usages. La semaine dernière, Tim Cook a annoncé lors de la publication des résultats de la société que la croissance des ventes de la smartwatch avait grimpé de 50% entre avril et juin.