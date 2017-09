publié le 13/09/2017 à 15:58

Sauter le pas permet-il réellement de faire un bond technologique ? C'est l'une des questions soulevées par la présentation des nouveaux smartphones d'Apple, mardi 12 septembre. Derrière l'iPhone X qui capte toute l'attention des spécialistes et des futurs clients pour les dix ans de la marque à la pomme, l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus ont eux aussi été annoncés en grandes pompes. Les deux modèles sont considérés par la firme de Cupertino comme faisant partie de la "nouvelle génération".



Des critiques ont néanmoins rapidement pointé du doigt le manque d'innovations marquantes entre ces deux nouveautés et l'iPhone 7, sorti en septembre 2016. Y a-t-il ainsi un réel intérêt à se procurer le 8 ou le 8 plus ? Si l'on souhaite acheter un iPhone sans être extrêmement regardant sur les caractéristiques et en mettant en avant le rapport qualité-prix, l'iPhone 7 semble être un bon compromis. Explications.

Des fiches techniques similaires

De premier abord, rien ne différencie l'iPhone 7, l'iPhone 8 et leurs versions évoluées respectives. Les dimensions sont presque les mêmes, à un ou deux millimètres près. Idem pour la résolution des écrans, qui varie entre le 750p et la Full HD à 1080p. Au niveau du poids, l'ancien est même moins lourd.

Du côté des caractéristiques techniques, d'autres similitudes existent : les modèles de base embarquent une mémoire vive de 2 Go, les Plus proposent 3 Go. L'autonomie est identique et les quatre appareils sont compatibles avec le dernier système d'exploitation iOS 11.



Quelques différences sont malgré tout à souligner. Il y a notamment l'apparition de la recharge sans fil. Surtout, l'Apple 11, le processeur six cœur des iPhone 8 et 8 Plus, est supérieur à la puce Apple A10 quadricœur. Le site spécialisé ZDNet évalue à 30% le gain de rapidité. L'A10, qui n'a qu'un an d'ancienneté, demeure néanmoins une valeur sûre par rapport à ses concurrents fonctionnant sous l'architecture Android, comme le relève le site PhonAndroid.

De l'utilité de la réalité augmentée

Le gros avantage du nouveau processeur est qu'il est parfaitement adapté à la réalité augmentée. Cela permet notamment de faire fonctionner au mieux des applications permettant de transformer un bureau en champ de bataille dans un jeu, ou de faire apparaître une carte stellaire dans le ciel grâce à la caméra du smartphone. Si cette innovation technologique est en plein développement, elle n'est encore pas vraiment popularisée auprès de la grande majorité des utilisateurs. Mais en mettant l'accent sur ce point, Apple pourrait justement démocratiser son usage.



Un client hésitant entre l'iPhone 7 et l'iPhone 8 pourrait finir par se décider en voyant les différences de prix. Au lendemain de la keynote, un iPhone 7 avec 128 Go de stockage était vendu à 691,95 euros sur Amazon. L'iPhone 8 avec 64 Go, donc moins volumineux en espace, est proposé à 809 euros. Cela fait tout de même 118 euros de différence. Le 7 Plus est vendu à partir de 779 euros sur le site d'Apple, contre 919 euros pour le 8 Plus. Pour réellement se projeter dans le futur, et si les moyens suivent, mieux vaut donc s'offrir l'iPhone X aux innovations nettement plus spectaculaires.