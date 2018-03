La mère de Betty est-elle l'assassin dans "Riverdale" ?

publié le 30/10/2017 à 10:04

Un tueur rôde toujours à Riverdale. Après une tentative ratée contre Fred Andrews, le père d'Archie et le meurtre réussi de Miss Grundy, l'assassin cagoulé s'en prend à deux adolescents dans les dernières secondes de l'épisode deux, sur lesquels il tire sans ménagement.



Alors que les deux premiers meurtres semblaient liés à Archie, ce dernier assassinat vient rebattre les cartes dans Riverdale et peut laisser les spectateurs perplexes. Que viennent faire ces deux adolescents innocents dans le plan de l'assassin ? Certains fans de la série voient ce dernier meurtre comme une nouvelle preuve de l'identité de l'assassin, qui serait Black Hood.

Ce justicier masqué viendrait s'en prendre aux pêcheurs de Riverdale, ceux qui dévient de la morale établie. Si cette suspicion se tient, reste à savoir qui pourrait être assez dérangé pour arriver à de tels extrêmes. Pour certains, il s'agirait d'Alice Cooper, la mère de Betty.

Elle est obsédée par le crime

Alice Cooper est un des personnages les plus ambigus de Riverdale. Cette mère de famille tirée à quatre épingles est en réalité obsédée par le crime et cherche constamment à démasquer les criminels de sa ville. L'assassinat de Jason Blossom était pour elle l'occasion de démasquer un meurtrier et elle n'a pas hésité à accuser la moitié de ses voisins. Très attachée à sa ville, Alice Cooper veut lutter contre la déviance de Riverdale, qu'elle croit percevoir dans chaque événement. Elle est complètement monomaniaque.

Alice Cooper et sa fille Betty dans "Riverdale" Crédit : Katie Yu/The CW

La mère de Betty semble gagner en folie à la fin du deuxième épisode de la saison 2 : présente chez Pop's avec tous les autres membres de la ville, elle ne peut s'empêcher de prendre des photos des Southside Serpents et de fixer Hiram et Hermione Lodge, qu'elle n'a jamais vu d'un bon œil. Pire, elle va jusqu'à dire à Betty qu'à cause d'elle, "le mal est arrivé à Riverdale", parce que les Southside Serpents se mélangent au reste de la population. Autant d'intérêt pour la réputation de sa ville ne peut pas être anodin.

Elle connaissait les secrets des victimes

Alice Cooper veut donc nettoyer la ville de ses criminels. Elle est la seule habitante de Riverdale a connaître les secrets des quatre victimes. Elle savait que Fred Andrews avait une liaison avec Hermione Lodge alors qu'elle était mariée à Hiram, qui séjournait alors en prison. Alice Cooper savait que Miss Grundy avait eu une liaison avec Archie puisqu'elle faisait partie de ceux qui l'ont envoyée vivre loin de Riverdale. Elle voulait même, au départ, la faire arrêter et enfermer pour détournement de mineurs.

Alice Cooper prend Midge et Moose en photo Crédit : Capture d'écran Netflix

Plus troublant encore, elle sait que les deux dernières victimes du tuer, les lycéens Midge et Moose, prennent de la drogue. Pendant la soirée chez Pop's, alors qu'elle est attablée seule près d'une fenêtre, elle remarque que les deux adolescents achètent de la drogue : choquée, elle les prend en photo avec son portable avant de soupirer d'exaspération. Cette photo peut très bien avoir été envoyée au tueur afin qu'il fasse connaissance avec ces deux prochaines cibles.

Elle est le cerveau de l'opération

Alice Cooper n'a pas besoin de se dissimuler sous une cagoule noire puisqu'elle n'assassine pas elle-même les criminels de Riverdale. Elle est plutôt le cerveau de l'opération, celle qui signe l'arrêt de mort des différentes victimes. Ce serait elle qui donnerait les ordres à Black Hood.



Il ne faut pas oublier qu'Alice Cooper a passé toute sa vie à Riverdale et connaît presque tous les habitants de la ville, même les Southside Serpents, avec qui elle a des relations ambiguës. L'un d'entre eux peut très bien être Black Hood et obéir à ses demandes pour une raison ou pour une autre.

Qui pourrait bien obéir aux Ordres d'Alice Cooper dans "Riverdale" ? Crédit : Capture d'écran Netflix

Qui peut bien se cacher sous la cagoule ? Certains fans sont persuadés que le tueur est son mari, Hal Cooper. Si c'est le cas, le couple Cooper serait encore plus maléfique que le couple Hodge. Ce serait une tournure intéressante pour cette deuxième saison.