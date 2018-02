Google serait prêt à se lancer dans le cloud gaming avec un Netflix du jeu vidéo

publié le 08/02/2018 à 18:49

Microsoft, Nintendo et Sony n'ont qu'à bien se tenir. L'industrie florissante du jeu vidéo pourrait bientôt composer avec un nouveau challenger tout droit venu de la Silicon Valley avec une force de frappe considérable et un concept en plein essor, éprouvé par des millions d'utilisateurs.



D'après les informations du site américain, The Information, Google travaille depuis des mois sur le projet Yeti, une plateforme de streaming inspirée de Netflix dédiée aux jeux vidéo : du jeu déporté dans le cloud. Le géant de Mountain View aurait pris "des mesures des plus sérieuses" en vue du lancement du service. Ce dernier aurait déjà dû être lancé en fin d'année 2017 avant d'être reporté.

Google n'a apporté aucun commentaire à ces informations. La conférence du groupe au salon du jeu vidéo E3 de Los Angeles en juin prochain pourrait être l'occasion d'en apprendre davantage.



Du jeu déporté dans le cloud

Le projet Yeti reposerait sur la clé HDMI Google Chromecast. Vendu 40 euros dans le commerce, ce dispositif utilise le réseau WiFi pour connecter n'importe quel téléviseur à Internet et y projeter le contenu d'un appareil mobile. Écoulé à 55 millions d'exemplaires à travers le monde, il assurerait à Google une base d'utilisateurs conséquente dès le lancement.



Google utiliserait le cloud pour apporter la puissance habituellement délivrée par les consoles de salon. Les jeux seraient exécutés par des machines virtuelles sur les serveurs de Google et diffusés sur l'écran des joueurs via Internet, moyennant un abonnement. Un modèle qui nécessite une connexion très haut débit pour réduire les temps de latence.



Une console de jeu connectée pourrait également voir le jour pour étoffer le projet. Le récent recrutement de Phil Harrison, un vétéran de Xbox, PlayStation et Atari, à la vice-présidence de sa division matérielle accrédite cette hypothèse. Tout comme la probabilité que le projet Yeti soit conduit par deux dirigeants de la branche matériel de Google.

Excited to be able to share that today I've started a new role as Vice President and GM of Google - and relocating (back) to California. — Phil Harrison (@MrPhilHarrison) January 22, 2018

Le futur du jeu vidéo

Comme pour la musique et la vidéo, l'avenir du jeu vidéo semble passer par le streaming. De plus en plus d'entreprises proposent des services calqués sur le fonctionnement de Netflix ou Spotify. Sony, Microsoft et Nvidia ont lancé ces dernières semaines des offres donnant accès à des catalogues de jeux illimités contre des forfaits mensuels.



Avec la généralisation du très haut débit et des infrastructures plus puissantes, les analystes estiment que ce modèle pourrait devenir le principal canal de consommation dans les prochaines années. La profondeur des catalogues et le prix des abonnements devraient alors faire figure de juges de paix du marché.