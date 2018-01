publié le 31/01/2018 à 18:02

Netflix continue d'enrichir son catalogue de séries, films et documentaire. En plus de vos séries préférées comme Stranger Things, Dark, Orange is the New Black ou The Crown, le mois de février pourrait bien vous faire tomber en adoration devant une nouvelle oeuvre.



Côté séries, Netflix misera tout en février sur sa nouvelle saga d'anticipation, Altered Carbon qui a tout pour plaire aux amoureux de science-fiction et de thriller. Quelques mois après la sortie de Blade Runner 2049, l’esthétique de Laeta Kaloridis pourrait séduire, tout comme le film Mute qui joue dans le même royaume.

14 février et Saint-Valentin oblige, Netflix a aussi préparé un petit cocktail de comédies romantiques pour s'émouvoir sous un plaid en toute tranquillité. Love Happens, L'Étrange histoire de Benjamin Button, The Holiday, N'oublie jamais et Cher John seront dans votre abonnement pour vous bombarder de romance.

Les séries

Altered Carbon, saison 1 (2 février). Laurens Bancroft, l'homme le plus riche du monde, a trouvé la clef de l'immortalité : la numérisation de la conscience. Capable alors de vivre de corps en corps en téléchargeant son âme au fil des vies, il règne sur son empire pendant des siècles. Jusqu'au jour où il est assassiné. Pour résoudre cette enquête il propose une nouvelle vie à un ancien soldat. Ce thriller est l'adaptation du roman éponyme de Richard K. Morgan publié en 2002.



Seven Seconds, saison 1 (23 février). La mort d'un garçon afro-américain de 15 ans à Jersey City entraîne le camouflage d'un scandale policier et une recherche de la vérité.



Marseille, saison 2. La production made in France est de retour. UA programme : de la politique, des mensonges, de la violence et de la manipulation dans la capitale phocéenne. Benoît Magimel et Gérard Depardieu sont toujours au commande.



Queer Eye, saison 1. Une équipe fabuleuse débarque dans la vie d'hommes en reconstruction pour qu'ils commencent le nouveau chapitre de leur vie. Dans la plus grande tradition des "make-over", les Fab 5 vont s'attaquer aux goûts culturels, régime et au style vestimentaire de leurs protégés.



Everything Sucks !, saison 1 (16 février). Ambiance lycée et années 90 qui ravira les amoureux des teen-movies décalés et les nostalgiques des Walk-Man et des vidéoclubs (vous savez, là où il fallait rembobiner la VHS avant de la rendre).



Et toujours des épisodes hebdomadaires de la saison 2 de Riverdale, la saison 1 de Dynasty, la saison 2 de The Good Place et des épisodes de Star Trek: Discovery et Black Lightning.

Les films

Mute (23 février). Dans un futur proche, à Berlin immigrants et autochtones se disputent dans une ville qui évoquera quelques souvenirs aux amateurs de Blade Runner. Leo Beiler (Alexander Skarsgård : True Blood, Big Little Lies) joue un barman muet qui croisera le chemin de deux chirurgiens mystérieux et loufoques (joués par Paul Rudd et Justin Theroux).



Fullmetal Alchemist (19 février). Si vous avez adoré l'animé et le manga Full Metal Alchemist, vous trouverez sans doute quelques qualités à cette version live-action en provenance directe du Japon.

Anne Dorvel et Antoine Olivier Pilon dans "Mommy"

Mommy (28 février). Le chef d'oeuvre de Xavier Dolan arrive sur vos écrans et c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir ce film magistral porté par un trio brillant : Anne Dorval, Antoine Olivier Pilon et Suzanne Clément.



Mais aussi : American Gangster (1er février), King Kong (1er février), The Interview (3 février), When We First Met (9 février), The Ritual (9 février)

Les documentaires

The Trader (9 février). Bienvenue en Géorgie où la vie s'organise entre commerce et troc. Là-bas on ne paye pas en euro ou en dollar. On paye en pomme de terre, la ressource principale de la population.



Gloria Allred lors de la présentation de la série sur sa carrière au Festival de Sundance Crédit : Sipa

Seeing Allred (9 février). Le pouvoir contre le pouvoir. À la cour et à la ville, la vie intense de l'avocate féministe Gloria Allred et ses procès héroïques contre des célébrités du spectacle, de la politique et des affaires. Un documentaire indispensable pour mieux comprendre les luttes des femmes aujourd'hui et la libération de la parole depuis l'affaire Weinstein.