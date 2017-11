publié le 21/11/2017 à 12:10

Les discriminations et le harcèlement ? Natalie Portman en a souffert. L'actrice israélo-américaine est revenue sur son expérience sur les plateaux de cinéma dans le cadre du Vulture Festival de Los Angeles, le 19 novembre.



"Quand j'ai vu toutes ces histoires qui sortaient, je me suis dis que j'étais très chanceuse de ne pas avoir connu cela", a-t-elle raconté avant d'expliquer qu'après une seconde de réflexion, elle a révisé son jugement. "Je n'ai définitivement jamais été agressée sexuellement mais j'ai subi des discriminations et du harcèlement "dans presque tous les projets" sur lesquels elle a travaillés. "J'ai une centaine d'histoires", a alors réalisé Natalie Portman avant d'ajouter : "Je pense que beaucoup de gens font ce genre d'additions à propos de ces choses que nous avons prises pour acquises et comme faisant partie du processus", a rapporté le site de NME.

Parmi cette centaine d'histoires, Natalie Portman s'est alors souvenue de la fois où un producteur l'a invitée à voyager avec lui dans son avion privé. L'actrice s'est alors retrouvée seule avec lui. "Un lit était fait à bord de l'avion. (...) Je n'ai pas été agressée. J'ai dit que je ne me sentais pas à l'aise et cela a été respecté", a raconté Natalie Portman avant de souligner que ce n'est pas parce que "rien ne s'est passé" que la situation peut être jugée "acceptable".

Natalie Portman au Vulture Festival à Los Angeles le 19 novembre 2017 Crédit : Joe Scarnici / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Je suis épuisante parce que je te dis ce que je pense concernant mon métier ? Natalie Portman, actrice Partager la citation





Une autre anecdote ? Un jour, un producteur a décrit Natalie Portman comme étant "épuisante". L'actrice lui a alors répliqué : "Je suis épuisante parce que je te dis ce que je pense concernant mon métier ?". Évidemment, l'actrice souligne que les acteurs jouant à ses côtés n'étaient pas traités de la même manière. Un jour, l'un d'eux à même dû prendre sa défense lors d'une réunion pour souligner qu'elle et lui disait exactement la même chose. Seul l'acteur était écouté.

Le problème de la sexualisation des enfants stars

Profitant de son intervention durant le festival, Natalie Portman, révélée au grand public dans Léon de Luc Besson à l'âge de 13 ans, s'est également exprimée sur la sexualité et l'objectification des "enfants stars", dont l'actrice a souffert.



Un discours que pourrait tenir dans quelques années Millie Bobby Brown, jeune actrice de la série à succès Stranger Things, dont les récentes apparitions sur tapis-rouge et couvertures de magazines sont jugées "sexy" par la presse américaine.