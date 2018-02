VIDÉO - Jessica Jones casse tout sur son passage dans un nouveau trailer

publié le 21/02/2018 à 11:21

La plus badass des séries Marvel-Netflix est bientôt de retour. Dès le 8 mars, les fans de Jessica Jones pourront découvrir la suite de ses aventures sur Netflix. Une date symbolique pour célébrer la super-héroïne à la force surhumaine et au lourd passé. Dans cette nouvelle bande-annonce frénétique, Jessica essaye de surmonter ses traumatismes. Orpheline très tôt, elle devient ensuite un cobaye d'une expérience scientifique qui lui donne sa super-force. Elle est ensuite manipulée et violée par Killgrave, le grand méchant de la saison 1.



Pour cette saison 2, notre héroïne détective essaye tant bien que mal d'accepter tout ce qui a pu lui arriver, à grands renforts de whisky. Dans ce nouveau trailer, on la voit dans un groupe de paroles, en train de se confier. Très très en colère, elle donne ensuite des coups à tous ses ennemis.

Mais, Jessica Jones va devoir reprendre du service en tant que super-héroïne. Sa meilleure amie, Trish Walker est menacée. Si on a aucune autre information sur les grands méchants de cette saison 2, on sait bien qu'ils auront beaucoup de mal à battre Jessica Jones, mais aussi Luke Cage, le super-héros à la peau résistante aux balles, qui va venir lui prêter main forte.