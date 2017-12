Disney rachète la Fox : les dessous de la reconquête de Mickey

publié le 15/12/2017 à 07:39

Disney fait un pari à 66 milliards de dollars. Le géant du divertissement va racheter les activités cinématographiques et télévision de son rival 21st Century Fox. Mickey n'est-il pas un peu dingo ? À ce tarif, l'interrogation est légitime. Il faut bien voir quand même que ce dossier secoue au-delà d'Hollywood l'industrie mondiale du divertissement audiovisuel.



Ce nouvel empire sera d'une puissance inégalée à la fois en terme de contenus, mais aussi de moyens de diffusion. À la base, la première explication est probablement d'ordre financier. Disney est une galaxie médiatique prospère, mais dont l'horizon en Bourse est limité. Elle pâtit, en effet, de la stagnation du film en salle et du déclin de la télévision traditionnelle. Du coup, les investisseurs considèrent que Disney ne joue plus dans la même cour que Netflix ou les Gafa (Google, Amazon, Facebook, Apple).

La seconde explication, c'est l'impératif industriel. Disney perd sa rente. Elle est sous la pression de nouveaux Jedi qui surfent sur l'exceptionnelle croissance des services de vidéo à la demande et de la télévision par Internet.