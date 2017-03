VIDÉO - "Justice League" : une nouvelle bande-annonce frénétique

publié le 25/03/2017 à 16:43

Enfin ! 8 mois après la première bande-annonce de Justice League dévoilée au Comic Con de San Diego, le prochain film dédié à la super-team de DC Comics a été dévoilée. Et autant vous dire qu'elle envoie du lourd ! On en apprend plus sur l'équipe composé de Batman, Wonder Woman, The Flash, Aquaman et Cyborg. Superman, pour le moment, est toujours absent de la promotion du prochain long-métrage de Zack Snyder. Il n'empêche que l'une des stars de ce nouveau trailer, c'est bien Aquaman incarné par Jason Momoa (Khal Drogo dans Game of Thrones), qui nous donne un aperçu très convaincant de ses pouvoirs.



Justice League est attendu dans les salles le 15 novembre prochain, mais l'impatience des fans est grande. Il faut dire qu'on verra pour la première fois The Flash,Cyborg et Aquaman au cinéma. Sans oublier le retour de Superman, après sa disparition dans Batman V Superman après son combat contre Doomsday. Toute cette super-équipe devra réussir à s'entendre pour affronter l'une des plus grandes menaces de l'univers DC Comics : Steppenwolf.