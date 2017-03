Five Came Back ' Official Trailer [HD] ' Netflix

publié le 02/03/2017 à 12:03

Préparez-vous à un nouveau catalogue Netflix ! Chaque mois, le géant du streaming américain dévoile les films, séries et documentaires originaux qui seront disponibles pour les abonnés. Si le beau temps ne devrait plus tarder, il y a toujours une bonne raison de se lover sur le canapé et de se laisser guider par Netflix. Humour, suspense, séries familiales, mais aussi documentaire historique, il y en aura pour tous les goûts. La plupart des séries de ce mois ont été dévoilées plus en détails lors de l'événement Netflix à Berlin, le 28 février dernier. Et il faut dire que la plateforme de streaming fait encore très fort.



L'une des séries à ne pas louper ce mois, c'est bien 13 Reasons Why de Brian Yorkey, adapté du best-seller éponyme de Jay Asher. Les téléspectateurs pourront découvrir l'histoire d'une jeune adolescente qui a mis fin à ses jours, mais laissé de mystérieuses cassettes audio à son entourage. Aussi à ne pas manquer la série Iron Fist, réalisée avec Marvel, qui dévoile le dernier membre de l'équipe des Defenders, qui regroupe Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage, vus précédemment sur Netflix.

"13 Reasons Why", un teen-drama halelant

Pourquoi Hannah s'est-elle suicidée ? C'est ce que Clay, un jeune lycéen, essaye de découvrir. Il commence à recevoir des cassettes enregistrées de la jeune femme, quelques temps après son décès. Elle y explique que chaque personne qui recevra une de ses cassettes fait partie des raisons qui l'ont poussée à disparaître... 13 Reasons Why est un drame, adapté du roman de Jay Asher, qui aborde des thèmes difficiles comme le suicide, le mal-être adolescent, mais aussi le harcèlement. Le tout avec un casting prometteur et surtout avec le retour de Teri Hatcher sur le petit écran, qui joue la mère d'Hannah. Rendez-vous le 31 mars.

"Iron Fist", les aventures du nouveau héros Marvel-Netflix

Danny Rand alias Iron Fist, est la dernière recrue de l'équipe Marvel-Netflix, composée de Daredevil, Luke Cage et Jessica Jones. Avant de les retrouver tous les 4 dans la série Defenders, prévue pour l'été 2017, on va donc découvrir les origines d'Iron Fist. Un super-héros qui maîtrise les arts martiaux à la perfection, grâce à l'ordre de K'un L'un, qui le recueille après un terrible accident d'avion. Mais, le retour à New-York sera bien plus compliqué que prévu puisqu'un redoutable personnage, rôde...

"Grace et Frankie", le retour de Jane Fonda et Lily Tomlin

Elles sont les deux septuagénaires les plus en vogue de Netflix. Grace et Frankie, devenues meilleures amies après que leurs maris respectifs leur ont annoncé qu'ils s'aimaient et qu'ils comptaient se marier. Pas facile de digérer tout ça et d'apprendre vivre seules, après des années de vie commune. Mais, fortes de leurs caractères, les deux femmes s'entraident et seront de retour dans la saison 3, prêtes à lancer leur entreprise de sextoys pour femmes mûres ! L'aventure commence le 24 mars.

"Five Came Back", une plongée inédite dans la Seconde Guerre mondiale

Five Came Back est un documentaire inédit diffusé sur Netlix qui donne la parole aux plus grands des cinéastes, qui commentent plus de 100 heures d'archives de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, mais aussi Guillermo del Toro, vont revenir sur les travaux de John Ford, John Huston, William Wyler, Frank Capra et George Stevens, qui sont partis sur le terrain pour rendre compte de la réalité de la guerre.

"Burning Sands", un film poignant sur le bizutage en écoles

Présenté au dernier Festival de Sundance, Burning Sands, aborde un thème qui n'a pas laissé le public indifférent : le bizutage. On découvre l'histoire de Zurich (Trevor Jackson), un étudiant prometteur. Il arrive dans sa nouvelle école et comprend très vite qu'il doit rentrer dans la fraternité du campus. Mais, pour y entrer, il devra faire preuve de courage et de force mentale, face au bizutage de ses aînés. Seulement, la situation se dégrade de plus en plus, jusqu'à devenir un véritable cauchemar. À noter la présence au casting de Trevante Rhodes, l'une des stars de Moonlight, Oscar du Meilleur film.

"Amy Schumer : The Leather Special", le spectacle à ne pas louper

Amy Schumer, l'une des humoristes les plus populaires de sa génération revient sur Netflix avec un tout nouveau show. Avec The Leather Special, la jeune femme démonte les clichés, le sexisme avec l'humour dont elle a le secret. Un one-woman-show qui ne vous laissez pas de marbre, retransmis depuis son dernier spectacle américain.