publié le 01/03/2017 à 14:48

On ne sait pas encore si Gérard Depardieu et Benoît Magimel seront de retour. Mais il y aura bien une saison 2 de Marseille, la première série française produite par Netflix. Le géant américain a levé le voile sur son avenir ce mercredi 1er mars, à Berlin. Le tournage débutera le 18 avril dans la cité phocéenne.



Netflix a été avare en confidences sur l'intrigue de la deuxième saison de Marseille, mais a révélé qu'un nouveau personnage allait faire son entrée dans l'arène du pouvoir. Il s'agit d'une jeune élue d'extrême-droite. On n'en sait pas plus pour le moment, mais on se doute bien que l'arrivée de cette femme politique ne passera pas inaperçue. Elle devrait jouer important dans la lutte qui oppose Robert Taro et Lucas Barès pour le poste de maire de Marseille.

Malgré de nombreuses critiques, Dan Franck, le scénariste de la série reste aux commandes, tout comme le producteur Pascal Breton et le réalisateur Florent Emilio-Siri (Nid de guêpes, Cloclo). Ils seront accompagnés dans cette nouvelle aventure par Philippe Pujol, journaliste et écrivain français, lauréat du prix Albert Londres en 2014, pour sa série consacrée aux quartiers Nord de Marseille, et de deux autres scénaristes. Aucune date de diffusion n’a été annoncée pour le moment.