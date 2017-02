VIDÉO - "Iron Fist" s'offre une première bande-annonce puissante

publié le 07/02/2017 à 17:47

Préparez-vous à la série coup de poing de Marvel et Netlix. Prévue pour le 17 mars, Iron Fist monte en puissance avec une première bande-annonce qui en dit plus sur ce super-héros pro des arts martiaux. Finn Jones (Game of Thrones) incarne Danny Rand, un jeune milliardaire qui fait son grand retour dans le monde civilisé, dix ans après le crash d'un avion qui a coûté la vie à ses parents. Perdu dans les montagnes enneigées, il est recueilli par l'ordre de K'un L'un, qui le forme aux arts martiaux.



Le voici donc de retour dans sa ville natale et l'entreprise qui appartenait à son père, pour reprendre sa place. Mais personne ne le prend au sérieux. Son retour ne plaît pas vraiment au boss local. Pourtant, Danny Rand/Iron Fist, fort de ses techniques de combat dont le fameux Poing d'acier, est bien décidé à nettoyer l'entreprise de son père gangrenée par la corruption, avec l'aide de Colleen Wing, une jeune femme redoutable sur le tatami et le béton.

Iron Fist pourra aussi compter sur Claire Temple, l'infirmière qui fait le lien entre les Defenders, Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage. Iron Fist est la dernière recrue de cette super team Marvel/Netflix, dont la série est prévue pour le courant de l'année. En attendant, il nous tarde de découvrir Iron Fist, qui s'annonce aussi particulièrement jouissif, forts d'effets spéciaux et de cascades de folie.