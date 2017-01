Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist et Daredevil apparaissent sur les images officielles de la série qui verra les quatre super-héros réunis.

par Capucine Trollion publié le 14/01/2017 à 14:00

C'est le genre de photos que les fans attendaient. Alors que le tournage de The Defenders, la série Netflix qui regroupe Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist et Daredevil, est toujours en cours à New-York, Entertainment Weekly a dévoilé les premiers clichés où les super-héros apparaissent ensemble. Autant vous dire que cela s'annonce très très bon ! C'est également l'occasion d'en découvrir un peu plus sur le petit dernier, Iron Fist, dont la série est attendue pour mars prochain sur la plateforme de streaming.





Outre les photos promo, Entertainment Weekly a aussi publié un premier cliché de Sigourney Weaver, qui sera le grand méchant de la série. Son rôle est encore inconnu, mais en regardant sa tenue chic, il y a fort à parier qu'elle soit de la "haute sphère" ou du milieu politique, à tremper dans des magouilles. On aperçoit aussi Luke Cage en prison, ce qui expliquerait que The Defenders se situe juste après l'intrigue de son show, puisqu'il est contrait de retourner derrière les barreaux lorsque sa véritable identité est dévoilée.

Iron Fist à l'origine de l'équipe

On retrouve aussi Misty Knight, héroïne de Luke Cage en pleine séance d'interrogatoire de Jessica Jones. Nul doute que les deux femmes parlent du super-homme d'Harlem, qui a dû s'échapper ou se faire aider pour quitter la prison. Par contre, aucun signe de Claire Temple, qui est pourtant l'un des personnages qui fait le lien entre les trois héros.



Quant à Iron Fist, qui arrive le 17 mars sur Netflix, son interprète Finn Jones (coucou Loras de Game of Thrones) donne des détails sur son importance pour The Defenders : " C'est lui qui va les réunir. Il sait à quel point la situation est sérieuse", confie-t-il. Reste à savoir comment Jessica Jones, Luke Cage et Matt Murdock réagiront à sa demande...