VIDÉO - Une première bande annonce exaltante pour Destiny 2

publié le 19/05/2017

Le premier titre de Destiny avait été un véritable blockbuster sur PS4. Le studio de jeu vidéo Bungie a présenté le second opus de cette saga, Destiny 2, ce jeudi 18 mai, en dévoilant au passage une bande-annonce prometteuse. Pendant plus de deux minutes, cette vidéo mêle des passages de cinématiques haletantes, mâtinées d’un brin d’humour, avec quelques séquences de jeu.



Dans ces quelques images, ce nouveau FPS semble présenter un gameplay dynamique et réussi. Comme le relève le site Gamekult, on peut apercevoir au moins 4 mondes dans lesquels se déroulero l’intrigue de Destiny 2 : la Terre, Titan, Io et Nessus. La "zone morte européenne" de la Terre est d’ailleurs annoncée comme la plus vaste jamais construite par Bungie.

La version bêta du jeu est programmée pour cet été tandis que la sortie complète du jeu aura lieu le 8 septembre partout dans le monde sur PS4 et Xbox One. Il faudra patienter un petit peu plus pour les utilisateurs de PC.