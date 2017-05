"The Legend of Zelda : Breath of the Wild" est très attendu par les fans

publié le 17/05/2017 à 10:24

Zelda et Link bientôt sur mobile ? Le rêve va devenir réalité. Après Super Mario Run, Fire Emblem Heroes et la future adaptation d'Animal Crossing, The Legend of Zelda pourrait arriver sur les téléphones portables dans les prochains mois. Selon le Wall Street Journal, Nintendo est en train de préparer un nouvel épisode du jeu action aventure culte avec un gameplay adapté spécialement pour les smartphones. Il faudra cependant s'armer de patience. Celui-ci ne devrait pas être disponible avant la fin de l'année, voire début 2018.



D'ici là, le géant du jeu vidéo japonais devrait mettre en ligne l'adaptation d'Animal Crossing, annoncée il y a déjà plus d'un an, et dont la sortie avait été déplacée au second semestre 2018 pour ne pas perturber le lancement de Super Mario Run sur Android.

Avec cette nouvelle annonce, Nintendo surfe définitivement sur le succès de la saga, après le très populaire Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch et Wii U. Le dernier opus de cette saga a fait honneur à la saga culte, saluée par la critique et les joueurs et considéré comme l'un des meilleurs Zelda. Ce jeu a par ailleurs rompu avec de nombreux codes traditionnels de la saga en proposant un monde immense à explorer. À voir désormais ce que Nintendo peut proposer avec la version mobile.