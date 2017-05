publié le 18/05/2017 à 10:36

Les fans de Grey's Anatomy seront ravis. Quatre ans après la fin de Private Pratice, la chaîne américaine ABC a commandé une nouvelle série dérivée du fameux show médical, diffusé sur TF1 en France. Mais ça ne se déroulera pas dans un hôpital : ce spin-off se déroulera dans une caserne de Seattle et suivra le quotidien d'un groupe de pompiers héroïques.



Selon le site Deadline, le personnage principal de cette nouvelle série pourrait apparaître cet automne, lors d'un épisode de la prochaine saison de Grey's Anatomy. Plusieurs personnages de la série médicale pourraient d'ailleurs se retrouver dans ce nouveau show. Aucun titre n'a d'ailleurs été choisi, mais on a une date de diffusion. La série est attendue pour la mi-saison 2018.

Derrière la caméra, l'équipe sera la même. À l'écriture, on retrouvera la productrice et showrunner Stacy McKee, auteure d'épisodes mémorables de la série mère. Shonda Rhimes sera productrice de cette série : ce sera sa sixième série diffusée sur ABC, avec Grey's Anatomy, Scandal, How To Get Away With Murder et les deux séries en préparation Still Star-Crossed et For the People.