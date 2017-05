publié le 18/05/2017 à 10:20

Après Selena Gomez, c'est au tour de Katherine Langford de défendre 13 Reasons Why face aux polémiques. Depuis le lancement de la la série phénomène sur Netflix, plusieurs associations et experts sont montées au créneau sur la manière dont certaines problématiques, comme le suicide ou la dépression, étaient représentées. Des critiques plus enflammées s'inquiétaient également que des spectateurs ne reproduisent le suicide d'Hannah, représenté de manière très graphique lors du dernier épisode.



Le 13 mai, Katherine Langford, l'interprète d'Hannah est revenue sur ce débat houleux autour de 13 Reasons Why. Lors d'une interview accordée au Tonight Show de Jimmy Fallon , elle a déclaré ne pas être surprise des réactions suscitées par la série. "Je pense que ces sujets forcent la discussion. On a représenté tellement de problématiques importantes que ça va forcément affecter les gens différemment, suivant leur vécu personnel".

L'actrice a également défendu le travail de l'équipe : "Les réactions de chacun sont valables. Mais étant personnellement impliquée dans la série [...] et étant une jeune adulte, incarnant une jeune adulte et représentant ces problématiques essentielles, je suis vraiment fière de la manière dont on a représenté ces sujets". De quoi continuer à alimenter le débat.