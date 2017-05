Édouard Philippe : qui est Trevor Philips, qui ressemble au premier ministre ?

publié le 16/05/2017 à 16:20

Des jeux vidéo à la vie politique il n'y aurait qu'un pas. Depuis lundi 15 mai, certains internautes se passionnent pour la ressemblance physique entre Édouard Philippe, le nouveau premier ministre du gouvernement d'Emmanuel Macron et Trevor Philips, l'un des protagonistes du jeu vidéo Grand Theft Auto V (GTA), sorti sur consoles et PC entre 2013 et 2015. GTA est l'un des jeux les plus connus de sa génération aussi bien pour les graphismes, que pour les missions, qui consistent à incarner un criminel dans une ville fictive et réaliser différentes des petits larcins et autres braquages de haut vol.



Trevor Philips fait partie du trio des personnages que le joueur peut incarner dans GTA V. Violent, même psychopathe et accro aux drogues, on le surnomme T, TP ou encore Oncle T dans ses nombreuses missions dans Los Santos, une ville inspirée de Los Angeles.



Il est reconnaissable avec sa calvitie, mais aussi son tatouage, une sorte de collier en fil de fer autour du cou. Âgé de 40 ans, il est un ancien pilote de l'air canadien, mais à cause de son caractère instable, il a été interdit de vol. Trevor Philips a donc développé son entreprise "non officielle" dédiée à la drogue dans le milieu de la pègre.

> GTA 5 - Mission #18 - Trevor Philips Industries [100% Gold Medal Walkthrough]

Le Premier ministre Édouard Philippe et Trevor Philips

C'est le lundi 15 mai qu'Emmanuel Macron a annoncé le premier Ministre de son gouvernement : Édouard Philippe. Très vite sur les réseaux sociaux, les joueurs fans de GTA comparent l'homme politique au gangster virtuel. Et ils ne sont pas vraiment rassurés en comparant les deux hommes puisque Trevor, on vient de le voir, a une sacrée réputation.

Le secrétariat d'état à l'information dément toute ressemblance entre Edouard Philippe, #PremierMinistre et Trevor (#Psychopathe). pic.twitter.com/ZYUj82aq7Y — onEscapee ¿¿¿ (@onEscapee) 15 mai 2017

Outre la ressemblance dirons-nous capillaire, les internautes ont remarqué celle entre les deux noms de familles des protagonistes. Pour le moment, Édouard Philippe, le Premier ministre n'a pas tenu à rebondir sur le phénomène, qui fait son chemin sur Twitter.

FLASH : Trevor Philips nommé Premier Ministre. ¿¿ pic.twitter.com/ZtjeQyu2SR — Zaknoos ¿¿ (@zaknoos) 15 mai 2017