Marvel et Square Enix, une société qui édite des jeux vidéo et des mangas, ont annoncé l'adaptation de la saga The Avengers en jeu vidéo. Un projet très ambitieux.

> The Avengers Project Announcement Trailer

par Capucine Trollion publié le 26/01/2017 à 19:17

Vous êtes fan des Avengers et de jeux vidéo, cet article est fait pour vous. Après 24 heures de suspense et de teasing mystérieux, Marvel et Square Enix, une société japonaise qui édite des jeux vidéo et des mangas, ont annoncé le 26 janvier l'adaptation de la saga Avengers en jeux vidéo. Le premier jeu intitulé The Avengers Project sera le fruit d'une collaboration multiple avec Crystal Dynamics et Eidos Montreal. Un trailer vient d'être dévoilé, où l'on aperçoit les lunettes de Bruce Banner, le bouclier de Captain America, ou encore le bras (cassé) d'Iron Man.



L'ambiance mystérieuse de la vidéo laisse penser que nos héros ont été vaincus à plate couture. Une hypothèse confirmée dès l'ouverture : "Ils ont dit que le temps des héros était terminé, que si vous êtes différents, vous êtes dangereux", explique une voix de jeune femme. Tout laisse à penser que la situation est plus que compliquée pour les métas-humains, face à l'opinion publique et les gouvernements.



"Mais je connais la vérité. Le monde aura toujours besoin de héros. Il faut juste qu'on s'assemble de nouveau", termine la jeune femme. Et autant vous dire que cette phrase a de quoi donner des frissons puisqu'il s'agit d'un clin d'oeil au slogan : "Avengers assemble !" Il faudra donc patienter avant de connaître le synopsis et la date de sortie du jeu.