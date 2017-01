Superman, Batman, et les plus grands héros DC Comics dévoilent l'intrigue du prochain Injustice dans une vidéo qui ferait de l'ombre à une bande-annonce.

> Injustice 2: Story Trailer

par Capucine Trollion publié le 18/01/2017 à 17:53

C'est sans doute la claque visuelle de la journée pour les gamers. Le nouveau trailer d'Injusice 2, le prochain jeu de combat des héros de DC Comics. En moins de trois minutes, Batman, Superman, Wonder Woman et Brainiac, le méchant de l'intrigue, se dévoilent avec un réalisme saisissant. On y apprend que Superman a pété un plomb après le décès de sa bien-aimée (qui survient dans le premier jeu). Et au milieu de tout ça, Wonder Woman, Supergirl et Batman se préparent à la baston.



Car Injustice 2 continue l'aventure d'Injustice : Les dieux sont parmi nous (2013), des combats de folie des plus grands héros DC. Sans oublier le fauteur de troubles qui cette année sera incarné par Brainiac, mais aussi Darkseid, pour ceux qui voudront pré-commander le jeu, attendu le 18 mai prochain sur PS4 et Xbox One.



Outre les nouveaux personnages de l'aventure, les joueurs pourront personnaliser leurs super-héros, de l'équipement à l'apparence, en passant par les aptitudes. De quoi corser les combats et donner une nouvelle dimension aux héros DC Comics. D'ailleurs, le trailer a tout d'une bande-annonce qui n'est pas sans rappeler l'intrigue de Batman V Superman, en mieux. Rendez-vous le 18 mai prochain !