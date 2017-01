En pleine promotion de la Nintendo Switch, le géant du jeu vidéo a dévoilé un nouveau trailer du prochain "Zelda" de toute beauté.

> The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch Presentation 2017 Trailer Crédit Image : capture d'écran YouTube

par Capucine Trollion publié le 14/01/2017 à 12:28

The Legend of Zelda : Breath of the Wild s'annonce splendide. Nintendo a dévoilé en même temps que la présentation de la Switch, le premier trailer scénarisé des prochaines aventures de Link. Et autant vous dire qu'il n'est pas prêt de laisser les fans indifférents. En trois minutes, Link et Zelda nous plongent au cœur de ce nouveau royaume, mis en valeur par les graphismes de la Switch, support officiel de ce futur volet de The Legend of Zelda. Le tout sur une musique envoûtante qui a participé au succès du jeu.



Pour Breath of the Wild, Link se retrouve propulsé dans le royaume enchanté d'Hyrule. Prairies verdoyantes, montagnes escarpées, paysage sous la neige, le nouveau trailer nous donne une vision d'ensemble de ce qui attend les gamers. Notre héros n'a pas pris une ride depuis sa création en 1986. Le voici en pleine action que ce soit à cheval, en session d’escalade ou en combattant des créatures maléfiques.



Cerise sur le gâteau : l'apparition de Zelda, la bien-aimée de Link. On entend d'ailleurs la voix de la princesse, dépassée par tout le malheur qui a pu lui arriver... Heureusement, elle pourra compter sur le jeune homme pour la sortir du pétrin et sauver son royaume. Les gamers ont rendez-vous pour découvrir cette épopée et la Nintendo Switch le 3 mars prochain.